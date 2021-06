Life

Κιμ Καρντάσιαν: Ετοιμάζει κήπο με οργανικά προϊόντα στην αξίας 60εκ. βίλα της

Η Κιμ Καρντάσιαν χτίζει τον "κήπο των θαυμάτων" στην υπερπολυτελή της βίλα στο Calabasas της Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει η DailyMail.com, η Kim Kardashian χτίζει έναν κήπο των «θαυμάτων» στο αξίας 60 εκατ. δολαρίων ακίνητό της στο Calabasas της Καλιφόρνια.

Αεροφωτογραφίες που φέρνει στο φως η εφημερίδα, δείχνουν ένα τεράστιο κυκλικό κομμάτι γης το οποίο φαίνεται πως θα γίνει ένας κήπος για οργανικά προϊόντα.

Αν κρίνει κανείς από την έκταση του σημείου, η Kim φαίνεται πως έχει σχεδιάσει κάτι φαντασμαγορικό για τον κήπο της, με πολλές εντυπωσιακές ειδικές κατασκευές.

