“Ηχητικό κανόνι" - Έβρος: Το νέο “όπλο” που δοκιμάζουν οι συνοριοφύλακες (εικόνες)

Το νέο "όπλο" για να περιοριστούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Το "ηχητικό κανόνι" δοκιμάζεται στα χερσαία σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας.

Στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία δοκιμάζεται πλέον και νέο "όπλο" κατά προσφύγων και μεταναστών.

Νέες μεθόδους και νέα "όπλα" έχουν στη διάθεσή τους πλέον οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της συνοριοφυλακής στα ελληνικά χερσαία σύνορα του Εβρου.

Στη φαρέτρα των ανδρών που επιχειρούν έχει μπει και το "ηχητικό κανόνι" το οποίο έχει ως αποστολή να τρομάζει πρόσφυγες και μετανάστες αφού ο θόρυβος είναι τόσο δυνατός όσο μιας μηχανής jet, που επιχειρούν να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος (χωρίς να εξετάζεται πρώτα αν πρόκειται για ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ ή όχι).

Το "ηχητικό κανόνι" (Long Range Acoustic Device - LRAD) έφτασε από τις ΗΠΑ στη χώρα μας και είναι επιχειρησιακό.

Τόσο η DW όσο και άλλα διεθνή δίκτυα έχουν καλύψει την "πρώτη" του νέου συστήματος, που συνοδεύεται από κάμερες, drone και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Όλα, τονίζουν ότι πρόκειται για ευρωπαϊκές "δοκιμές" σε ελληνικό έδαφος, με στόχο πρόσφυγες.

Το θέμα ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η DW όπου στο ίδιο ρεπορτάζ θα δείτε και δηλώσεις Έλληνα συνοριοφύλακα.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η DW:

Europe is testing a "sound cannon" to be used against refugees. pic.twitter.com/725t1whiG9

— DW News (@dwnews) June 2, 2021

