Κόσμος

Βραζιλία: Φονική κατάρρευση πολυκατοικίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράνομη, σύμφωνα με τις Αρχές, η ανέγερση της μοιραίας πολυκατοικίας...

Μια πολυκατοικία σε εργατική συνοικία του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας κατέρρευσε σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν στο Reuters πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο, τον οποίο ακολούθησε μια πυρκαγιά, προκαλώντας πανικό στη συνοικία Ρίο ντας Πέδρας, στο δυτικό τμήμα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και άλλα μέλη των υπηρεσιών δημόσιας ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο. Ένας άνδρας, μια γυναίκα κι ένα παιδί είχαν θαφτεί κάτω από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών δημόσιας ασφαλείας, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, καθώς δεν της επιτρέπεται να μιλήσει σε ΜΜΕ, εκ των τριών μονάχα η γυναίκα επέζησε. «Δυστυχώς, χάσαμε τους άλλους δύο».

Το Ρίο ντας Πέδρας είναι η γενέτειρα των αυτοαποκαλούμενων “πολιτοφυλακών” του Ρίο ντε Τζανέιρο και παραμένει στο έλεος των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος. Αν και αρχικά οι πολιτοφυλακές δημιουργήθηκαν για να υπερασπιστούν τους κατοίκους από τις συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, τώρα λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες.

Αυτές οι ομάδες έχουν αυξήσει τη δύναμή τους τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναπτύσσοντας ολοένα και πιο περίπλοκες, κερδοφόρες και φονικές παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την πόλη. Μεταξύ των επιχειρήσεών τους, χτίζουν πολυκατοικίες χωρίς επίσημη άδεια ή έγκριση και νοικιάζουν τα κτήρια, πολλές φορές με καταστροφικές συνέπειες.

Το κτήριο που κατέρρευσε σήμερα δεν είχε εγκριθεί από τις Αρχές, λένε πηγές που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

“Άγριες Μέλισσες” - τελευταίο επεισόδιο: φωτογραφίες και βίντεο από το φινάλε

Roland Garros - Σάκκαρη: Εμφατική πρόκριση στον 3ο γύρο