Πολιτική

Μητσοτάκης για ανάπλαση παραλιακής: Ποδηλατόδρομος θα συνδέει τον Πειραιά με το Σούνιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει τεράστια σημασία για τη συνολική ευημερία της κοινωνίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός

«Όταν με το καλό το έργο ολοκληρωθεί και μπορείς σε αυτά τα πρώτα 22 χλμ μέχρι τη Βουλιαγμένη να κάνεις ποδήλατο, να τρέξεις, να περπατήσεις το μόνο που θα αναλογιστούμε είναι γιατί κάτι τόσο αυτονόητο δεν το είχαμε κάνει πιο πριν», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στη Γλυφάδα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής.

Το έργο αφορά όλο το παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, συνολικής απόστασης 70 χλμ, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σήμερα δεν μπορεί κάνεις να διανύσει ανενόχλητος αυτή την απόσταση καθώς υπάρχουν εμπόδια: «Πιστεύω ότι σήμερα παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου έχει ξεχωριστή σημασία να μιλήσουμε για αυτό το έργο. Για αυτό επέλεξα να βρεθώ μαζί σας. Να διαβεβαιώσω ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών σε μια χώρα που έχει αυτό τον καταπληκτικό καιρό έχει τεράστια σημασία για τη συνολική ευημερία της κοινωνίας».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στα μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων. Ανέφερε ενδεικτικά τις παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ και στο Τατόι τονίζοντας πως αντίστοιχης σημασίας είναι το έργο στο παραλιακό μέτωπο. Είπε επίσης ότι θα ολοκληρωθεί σε φάσεις, ότι έχει κεντρική χρηματοδότηση και θα είχε κεντρικό σχεδιασμό.

«Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρει τη θέση της στη μεγάλη συμφωνία του κόσμου. Για ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό μέλλον που θα προσφέρει ποιότητα ζωής», σημείωσε o κ. Μητσοτάκης

Επίσης είπε ότι ως ποδηλάτης βουνού γνωρίζει ότι η ποδηλασία στην πόλη είναι πολύ δύσκολη άσκηση και είναι σημαντικό που εκπονείται εθνική στρατηγική ποδηλασίας

«Να κάνουμε πράξη αυτό που άλλες χώρες έχουν πραγματοποιήσει», συμπλήρωσε εξηγώντας πως «καλούμαστε πια να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τρόπο ριζικό, ολιστικό».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» σημειώνοντας πως πάει εξαιρετικά καλά ενώ είπε ότι η κυβέρνηση δίνει σημασία και στα ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών.

«Στην ελεύθερη δημιουργική ζώνη εντάσσουμε καινούργια γνωστικά αντικείμενα όπως η συμπεριφορά στο δρόμο και η εξοικείωση με ποδηλασία», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεννηματά από Ηλεία: Το δικό μας πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο

Ελληνικός Τουρισμός: Δεύτερο “χτύπημα” από τη Βρετανία

“ORION-21”: πολυεθνική άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων (βίντεο)