Τσίπρας: Το κράτος της ΝΔ εγκληματεί απέναντι στο περιβάλλον

Εγκληματεί απέναντι στο παρόν και το μέλλον των των πολιτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πολιτική της όσον αφορά το Περιβάλλον και την Κλιματική Κρίση, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «σήμερα το κράτος που έχει φτιάξει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ένα κράτος που εγκληματεί απέναντι στο παρόν και το μέλλον των ίδιων του των πολιτών» και εξήγησε: Είναι ένα κράτος όμως που:

θυσιάζει τον φυσικό του πλούτο για χάρη επιχειρηματικών συμφερόντων.

ξηλώνει την περιβαλλοντική νομοθεσία.

αντιμετωπίζει την προστασία της φύσης, ως τροχοπέδη της ανάπτυξης,

σχεδιάζει την εκτροπή του Αχελώου,

χαρίζει μια νέα αποικιοκρατική σύμβαση στην Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική,

μας οδηγεί σε νέες καταδίκες για το φυσικό περιβάλλον στην ΕΕ.

οδηγεί στην ανεργία και τη φτώχεια τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη για να κάνουν χρυσές δουλειές λίγες ξένες εταιρείες,

Διαβεβαίωσε ότι «αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε μαζί. Συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι σε μια υπόθεση που υπερβαίνει τα στενά όρια του πολιτικού ανταγωνισμού. Σε μια υπόθεση που αφορά τις βασικές αρχές με τις οποίες η πατρίδα μας πρέπει να πορευτεί, με ασφάλεια και δικαιοσύνη τα επόμενα χρόνια».

