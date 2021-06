Πολιτική

Τσίπρας: Ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.





Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η ανάπτυξη θα είναι δίκαιη και συμπεριληπτική, αν θα περιλαμβάνει όλους και κυρίως αυτούς που επλήγησαν από την κρίση ή λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στη διαδικτυακή εκπομπή Meeting Point του Newsbomb.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βγάζει πολιτικές από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, από τη ναφθαλίνη του Ρίγκαν και της Θάτσερ», τονίζοντας ότι «οι ιδέες εκείνες που λέμε εμείς, ενίσχυση του κράτους, ρύθμιση της αγοράς, είναι ξανά επίκαιρες μετά από 40 χρόνια».

«Εάν η ανάπτυξη αφορά εν τέλει κάποιους λίγους επιχειρηματικούς Ομίλους και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν αφορά τον επιχειρηματία το μικρομεσαίο, εάν δεν αφορά τον εργαζόμενο που θα χάσει το 8ωρο και θα δουλεύει 10ωρο με απλήρωτες υπερωρίες, αν δεν αφορά τον ελεύθερο επαγγελματία που βλέπει πολύ μεγάλες δυσκολίες τα τελευταία δυο χρόνια, αν δεν αφορά τον καταστηματάρχη ο οποίος δεν έχει ρευστότητα και πρόσβαση στις τράπεζες, τότε ποιους αφορά;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε τον φόβο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης «είναι να επωφεληθούν πάλι οι γνωστοί άγνωστοι και η μεγάλη πλειοψηφία, ιδίως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, να μην καρπωθούν τα οφέλη που θα μπορούσαν». Διότι, όπως είπε, από τα 32 δισ. του Ταμείου τα περίπου 11 δισ. θα είναι δανεισμός που πάει στις τράπεζες, όμως «ο δανεισμός είναι ξεχασμένη υπόθεση για τη μέση μικρομεσαία επιχείρηση», ενώ τα περίπου 19 δισ. θα είναι επιδοτήσεις και «οι επιδοτήσεις πηγαίνουν ως επί το πλείστον σε διαγωνισμούς για μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ. Εκεί έχουν κατοχυρώσει, καπαρώσει θέση οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών φέτος, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η πανδημία είναι εδώ και «θα ήταν πολύ μεγάλη ύβρις και πολύ μεγάλο ρίσκο για οποιαδήποτε κυβέρνηση». Όσον αφορά στο 2022, εξέφρασε την ελπίδα να είναι μια χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα, εκτιμώντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «θα θελήσει να υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του προεκλογικού του σχεδιασμού που είναι εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτή η πιθανότητα...».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «ιδεοληπτική εμμονή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο» και «δεσμεύσεις πολιτικές απέναντι σε κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι βοήθησαν τη Ν.Δ. προεκλογικά».

«Μελετώ τις δημοσκοπήσεις, περισσότερο μου αρέσει να τις διαψεύδω»

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είπε ότι τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν «τεράστια δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης», σχολιάζοντας ότι του αρέσει να μελετά τις δημοσκοπήσεις αλλά περισσότερο του αρέσει να τις διαψεύδει στην πράξη. Μίλησε για το εγχείρημα της διεύρυνσης και του μετασχηματισμού, τα εμπόδια που έβαλε η πανδημία, για να τονίσει ότι όμως είναι αισιόδοξος ότι επιτυγχάνεται «μια πολύ σοβαρή προγραμματική δουλειά» που παρουσιάζεται ανά θεματική ενότητα, για να προσθέσει ότι «έχουμε την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη τον Ιούνιο. Νομίζω ότι προγραμματικά θα είμαστε έτοιμοι». «Όμως είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε το χρόνο για να προχωρήσουμε και στις οργανωτικές εκείνες διεργασίες που έχουν διακοπεί. Το συνέδριό μας», συμπλήρωσε.

«Η μεσαία τάξη πολύ σύντομα θα καταλάβει τη διαφορά»

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε για τη μεσαία τάξη. «Όχι δεν την είχαμε στοχοποιήσει, ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε μια πολιτική προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και από την 8ετή κατάσταση πολιορκίας», σημείωσε. Είπε ότι «ταλαιπωρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις στη μνημονιακή περίοδο κι επειδή εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που κλείσαμε την πόρτα, είδε και εμάς ως μια κυβέρνηση που δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις προσδοκίες». Υποστήριξε ότι ωστόσο «την επιβάρυνση τη μεγάλη στη μεσαία τάξη δεν την κάναμε εμείς, την έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις».

Αφού τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε συνθήκες χρεοκοπίας, έθεσε το ερώτημα: τώρα που έχουν 37 δισ. τα ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης με 30 δισ. να περιμένει, πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό, τι προσλαμβάνει από τη σημερινή κυβέρνηση η μεσαία τάξη; Δηλαδή, όπως είπε, οι εργαζόμενοι που «θα δουν να μειώνεται ο μισθός τους αντί να αυξάνεται», οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες «που θα μείνουν έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα δουν λουκέτα στις επιχειρήσεις τους», οι 30.000 οικογένειες «που θα δουν τα παιδιά τους να μένουν έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι η κ. Κεραμέως αποφάσισε να κάνει άλλο ένα δωράκι στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων», τα νοικοκυριά «που θα δουν να πτωχεύουν με το νέο πτωχευτικό πρόγραμμα». Σχολίασε ότι έχει «πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινωνικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Πολύ σύντομα η μεσαία τάξη θα καταλάβει τη διαφορά». Ερωτηθείς σχετικά με τη δήλωση «από την πλευρά του κ. Τσακαλώτου ότι πρόκειται για ταξική επιλογή», επισήμανε ότι «παρεξηγήθηκε αυτή η δήλωση». Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι το λογαριασμό τον πλήρωσε συνολικά η μεσαία τάξη, «συνολικά από όλες τις κυβερνήσεις, την περίοδο που κυβερνήσαμε εμείς αναλογικά λιγότερο» και πως αν υπήρχε άλλη επιλογή «θα την είχαμε αναλάβει». «Ήταν λάθος αυτή η δήλωση και μάλιστα ήταν παρεξηγήσιμη και παρεξηγημένη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «άλλο ήθελε να πει ο Ευκλείδης που προέρχεται και από μια αγγλοσαξονική σχολή, όπου είναι πιο ευκρινής ο διαχωρισμός της εργατικής τάξης και της μεσαίας τάξης», για να σημειώσει ότι «στην Ελλάδα αισθάνεται μεσαία τάξη ακόμα και ο εργαζόμενος που ζει με το μεροκάματο». Είπε πως είναι αλήθεια ότι «δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε σε μια γενναία αναδιανομή που ήταν ο στόχος μου. Δηλαδή να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και να επιβαρύνουμε το μεγάλο πλούτο ο οποίος στη χώρα μας φοροδιαφεύγει και αυτό είναι το μεγάλο κλειδί».

Συνεργασίες - «Προοδευτική Διακυβέρνηση»

Ως προς το ζήτημα των συνεργασιών, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ο μέσος ψηφοφόρος θα γνωρίζει, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, οι εκλογές αυτές (σ.σ. που θα είναι με απλή αναλογική) «δε θα χαθούν, δε θα είναι άγονες και δε θα πάμε σε δεύτερη κάλπη». Είπε ότι σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας με όλες τις δυνάμεις που «αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές» κι όταν έρθει η ώρα της κρίσης «δε θ' αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη {...} και η Δεξιά να πάρει μια ακόμα τετραετία, με όρους σκληρούς για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».

Είπε ότι σε ανθρώπινο επίπεδο οι σχέσεις τους με την κ. Γεννηματά είναι φυσιολογικές, «είναι ένας ευγενικός άνθρωπος» και ότι σε πολιτικό επίπεδο «δημόσια καταθέτουμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας». Σχολίασε ότι είδε μ' ενδιαφέρον ότι «και η ίδια μίλησε για την προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης, αν και στο λόγο της, και λογικό είναι αυτό, προσπαθεί να αναδείξει την ανάγκη της αυτόνομης παρουσίας του κόμματός της, το σέβομαι, θεωρώ όμως ότι το ΚΙΝΑΛ το επόμενο διάστημα θα έχει κάποιες εσωτερικές διεργασίες». Τόνισε ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο τα πρόσωπα «αλλά και το ποιες προγραμματικές θέσεις θα καταθέσει κανείς, πάνω στις οποίες θα θελήσει να υπάρχουν συγκλίσεις για να κυβερνηθεί η χώρα». «Συνεπώς, το κρίσιμο διακύβευμα, είναι το προγραμματικό, το πολιτικό, το αν η χώρα θα κυβερνηθεί με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που σε όλο τον κόσμο σήμερα πνέει τα λοίσθια, ή μ' ένα μοντέλο προοδευτικό», υπογράμμισε. Ερωτηθείς αν εννοεί πως «θα βγουν οι διαφορές, δηλαδή άλλο η κ. Γεννηματά, άλλο ο κ. Λοβέρδος, άλλο ο κ. Ανδρουλάκης», ανέφερε ότι «είναι προφανές ότι ο κ. Λοβέρδος έχει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και το εκπέμπει. Μιλώ για την ανάγκη το ΚΙΝΑΛ να γίνει ένας δορυφόρος της ΝΔ». «Αν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος αυτό το επικροτήσουν, θα είναι μια διαφορετική προοπτική», είπε.

Υπογράμμισε ότι θα σεβαστεί απολύτως την εσωτερική αυτονομία επί της διαδικασίας αυτού του χώρου, «αλλά περιμένω κι εγώ να δω τις πολιτικές και προγραμματικές αντιπαραθέσεις, αν στις προγραμματικές θέσεις θα υπάρξουν συγκλίσεις για την προοδευτική διακυβέρνηση». Τόνισε ότι «η προοδευτική διακυβέρνηση δε μπορεί να είναι μια υπόθεση παρασκηνίου» αλλά «υπόθεση σύγκλισης πάνω στις προγραμματικές θέσεις για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα».

Για το αν υπάρχει κάποια επαφή με τον Γ. Παπανδρέου απάντησε ότι έχει καλές σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο με όλους τους πολιτικούς του χώρου αυτού, «αλλά μην το προσωποποιείτε, δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων». Σημείωσε ότι δεν ισχύουν όσα γράφτηκαν περί αιτήματος του να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Είπε ότι πιστεύει στην ανάγκη συντονισμού των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων και σοσιαλιστικών δυνάμεων και στην Ευρώπη και στον κόσμο και πως η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι «να παραμείνουμε στη Ριζοσπαστική Αριστερά, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε πολύ στενές σχέσεις, να είμαστε παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και να διατηρούμε πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας και με τους Πράσινους».

Ελληνοτουρκικά

«Η προοπτική της Χάγης είναι η μόνη προοπτική που μπορώ εγώ να δω ότι μπορεί να ωφελήσει τη χώρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», τόνισε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε ότι «αν η κυβέρνηση το αποφασίσει, έχω αποδείξει ότι στην εξωτερική πολιτική κινούμαι στη βάση αρχών και όχι του μικροκομματικού συμφέροντος». Είπε ότι έχει αποδείξει ότι βάζει το συμφέρον της χώρας πάνω από το μικροκομματικό -μίλησε για τη Συμφωνία των Πρεσπών που χαρακτήριζαν «προδοτική» και «τώρα όλοι σπεύδουν να την τηρήσουν και να την τιμήσουν»- και ότι θεωρεί προς όφελος της χώρας την προοπτική μιας έντιμης λύσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Τόνισε πως «μια σοβαρή πατριωτική στάση είναι να επιδιώκει έντιμη λύση, χωρίς παραχωρήσεις με κόκκινες γραμμές προφανώς, χωρίς παραχωρήσεις των εθνικών συμφερόντων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου». Σχολίασε ότι «οποιαδήποτε άλλη ψευτοτσαμπουκάδικη στάση» δεν είναι πατριωτική.

«Μακάρι η Τουρκία να αναγκαζόταν να πάει σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλει ν' αποφύγει τη Χάγη όπως ο διάολος το λιβάνι», είπε. Ανέφερε ότι δεν περιμένει πολλά πράγματα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, «διότι ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα». Υποστήριξε ότι «ακριβώς επειδή έχει εσωτερικές αντιφάσεις τεράστιες, δε μπορεί να φέρει στη Βουλή την κύρωση των τριών μνημονίων που είναι προς όφελος της χώρας, για να ελέγχει η Πολεμική Αεροπορία το FIR της Βόρειας Μακεδονίας». Ανέφερε ότι «ο μεν Γεραπετρίτης λέει 'η κόκκινη γραμμή μας στα 6 μίλια', όταν μπαίνουν και σουλατσάρουν εντός των 12 μιλίων λέει 'τα 6 μίλια κόκκινη γραμμή'. Ο δε Σαμαράς λέει 'κόκκινη γραμμή ο ίδιος ο διάλογος μην τυχόν καθίσεις και συζητήσεις', δεν έχει στρατηγική». Εκτίμησε ότι «χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που η Τουρκία θέλει όχι την ενταξιακή της προοπτική πια, αλλά την ειδική σχέση με την ΕΕ. Θέλει δηλαδή να ξαναξεκινήσει η διαπραγμάτευση για την Τελωνειακή Ένωση». Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στην κυβέρνηση «αυτό να το συνδέσει με την προοπτική Χάγης για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Όχι γενικά, γιατί στο Ελσίνκι ήταν ανοιχτό. Για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα», αλλά «η απάντηση είναι άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε», διότι, όπως είπε, «ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να μην ασχοληθεί».

«Ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο η Προανακριτική»

Μιλώντας για την Προανακριτική, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι «έχει εξελιχθεί σ' ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή». «Δεν ξέρω για τι ακριβώς κατηγορείται ο κ. Παππάς. Κατηγορείται γιατί θέλησε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel; Από ποιους; Από αυτούς οι οποίοι έχουν φτιάξει το ΣΥΣΤΗΜΑ Channel εδώ και τόσα χρόνια και έχουν 6 κανάλια και λένε τα ίδια και τα ίδια και ο ελληνικός λαός ενημερώνεται πλημμελώς;», είπε. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών να βάλουν το χέρι στην τσέπη» όμως «ήρθε μετά ο κ. Μητσοτάκης και τους λέει: 'όχι, δε χρειάζεται να τα πληρώσετε αυτά, θα σας δώσω κι άλλα τόσα με ευκαιρία την πανδημία'». «Κι εγώ να ήμουν ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού θα ήμουν πολύ χαρούμενος με τον κ. Μητσοτάκη», σχολίασε. Τόνισε ότι θέλησε να γίνει ένας διαγωνισμός και να υπάρξει μετά από 30 χρόνια «για πρώτη φορά νομιμότητα και να εξυγιανθεί και ο χώρος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και επιχειρήσεων». «Νομίζω λοιπόν ότι ο κ. Παππάς αυτή τη στιγμή περνά μια περιπέτεια πολιτική, κυρίως διότι αυτό δε θα του το συγχωρήσουν κάποιοι», σημείωσε. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ήταν «καθαρές οι προθέσεις μας, και δε μετανιώνουμε γι' αυτές, λάθη κάναμε...» και ότι ενώ δεν ήταν στόχος «ούτε συγκεκριμένα πρόσωπα ούτε συγκεκριμένα συμφέροντα», αλλά η επαναφορά της διαδικασίας στο πλαίσιο νομιμότητας, «βρεθήκαμε απέναντι και με τους εργαζόμενους και με τους δημοσιογράφους που θέλαμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι ο Νίκος Παππάς «σήμερα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι στο γραφείο μου όπως ήταν το πρώτο διάστημα. Αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι», γιατί, όπως είπε «για καθέναν από μας, η πολιτική διαδρομή δε σημαίνει έναν συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη θέση». Επισήμανε ότι σήμερα είναι τομεάρχης σε έναν κρίσιμο τομέα και σχολίασε γενικότερα ότι «κανένας μας δεν έχει εισιτήριο διαρκείας σε θέσεις και σε ρόλους ούτε εγώ, ούτε τα στελέχη». «Μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις εκλογές, τα μέλη των κομμάτων μέσα από τις συνεδριακές διαδικασίες, όλοι κρινόμαστε», είπε στο ερώτημα αν, στην περίπτωση που δεν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, θα σκεφτεί ότι μπορεί να μην παραμείνει στη θέση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 8χρονος – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του από το σχολείο

ΕΚΠΑ: Σάλος με καθηγητή που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - Τι καταγγέλλουν φοιτήτριες

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στο “The 2Night Show”: Το τρομακτικό ατύχημα και τα εσώρουχα της Κάλλας