ΝΒA – play off: οι Σανς απέκλεισαν τους Λέικερς

Με τον Ντέβιν Μπούκερ να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, το Φοίνιξ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Λέικερς στο Staples Center με 113-100 και να πάρει την πρόκριση (4-2) για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας, στο ΝΒΑ, όπου θα αντιμετωπίσει το Ντένβερ.

Ο Μπούκερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 47 πόντους (7/12 δίποντα, 8/10 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ είχε επίσης 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 46 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός για τους «ήλιους» ήταν ο Τζέι Κράουντερ με 18 πόντους (6/9 τρίποντα) ενώ 8 πόντους και 12 ασίστ είχε ο Κρις Πολ.

Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 29 πόντους ενώ 20 πόντους σημείωσε ο Ντένις Σρούντερ και 19 πόντους ο Κεντάβιους Κόλντγουελ-Πόουπ.

Σε ότι αφορά στον Άντονι Ντέιβις, αγωνίστηκε μόλις 5 λεπτά καθώς ένιωθε ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Λεμπρόν Τζέιμς αποκλείεται από τον πρώτο γύρο των play off καθώς μέχρι τώρα είχε ρεκόρ 14-0 στην καριέρα του.

Στα ημιτελικά της Δύσης προκρίθηκαν και οι Ντένβερ Νάγκετς που κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο Πόρτλαντ με 126-115 και έκαναν το 4-2 στη σειρά.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (11/18 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/8 βολές) ενώ είχε επίσης και 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Μάικλ Πόρτερ με 26 πόντους και Μόντε Μόρις με 22 πόντους.

Για τους Μπλέιζερς ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 28 πόντους και 13 ασίστ ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και 17 πόντους ο Νόρμαν Πάουελ.

