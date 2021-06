Life

Νταϊάνα: Το νυφικό της σε δημόσια θέα (εικόνες)

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην 40η επέτειο του γάμου της Λαίδη «D» το κοινό μπορεί να δει από κοντά το νυφικό της.

Το νυφικό της Νταϊάνα εκτίθεται για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, στο Παλάτι του Κέσινγκτον.

Στις 29 Ιουλίου 1981 η 20χρονη Νταϊάνα Σπένσερ παντρεύτηκε τον Πρίγκιπα Κάρολο σε ένα γάμο που έχει μείνει στην ιστορία.

Στην ιστορία έμεινε και το νυφικό με την ουρά οκτώ μέτρων, το οποίο σχεδιάστηκε από τους David και Elizabeth Emanuel κι έγινε ένα από τα διασημότερα νυφικά όλων των εποχών.

Το νυφικό της Νταϊάνα δάνεισαν τα παιδιά της, Γουίλιαμ και Χάρι στην έκθεση του Λονδίνου, Royal Style in the Making, η οποία άνοιξε τις πύλες της στις 3 Ιουνίου και θα συνεχιστεί μέχρι και το 2022.

Η προηγούμενη φορά που είχε εκτεθεί ήταν το 1995, στο Κένσιγνκτον, εκεί που ζούσε δηλαδή η Νταϊάνα.

Το νυφικό φόρεμα ήταν αξίας 9.000 λιρών ενώ η νύφη Νταϊάνα φορούσε επίσης ένα τούλινο πέπλο 7,62 μέτρων, που έπεφτε πάνω από την ουρά του φορέματος – το πιο μακρύ πέπλο στη βασιλική ιστορία και σήμα κατατεθέν του νυφικού.

