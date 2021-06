Life

“Άγριες Μέλισσες” - Αιμίλιος Χειλάκης στο “Πρωινό”: Δεν θα κάνω τον “Δρακουμέλ”

Για την πολυαναμενόμενη συμμετοχή του στη σειρά εποχή του ΑΝΤ1 μίλησε στο «Πρωινό» ο Αιμίλιος Χειλάκης, καθώς και για τη νέα του παράσταση.

«Μπαίνω σε κάτι που είναι ωραίο», απάντησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» ο Αιμίλιος Χειλάκης και περιέγραψε έναν κακό «όχι Δρακουμέλ, αλλά που θα γεννήσει ερωτήματα».

«Θα κάνω, τον παρακρατικό, τον εργολάβο της χούντας, που θεωρεί ότι το μεγαλύτερο βάσανο του κόσμου είναι ο κοινωνισμός, ο κομμουνισμός» περιέγραψε το ρόλο που θα έχει στην τρίτη σεζόν της σειράς «Άγριες Μέλισσες» και συμπλήρωσε πως «ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έχουν μπει στη Βουλή πριν από μερικά χρόνια, μην ξεχνιόμαστε».

«Είμαστε επιτέλους στο θέατρο, δεν ξέρεις τι χαρά έχω», σχολίασε αφού μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», κατά την προετοιμασία της παράστασης που ανεβάζει με τον Γιάννη Μπέζο και τόνισε ότι, «πρέπει να ανέβει το ποσοστό της χωρητικότητας, δεν βγαίνει με 50%».

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα της καραντίνας είπε πως «είναι σαν να βγαίνεις στη σύνταξη πριν την ώρα σου» και ως προς το αν είδε τηλεόραση αυτό το διάστημα, απάντησε πως «είδα τις περισσότερες σειρές, είδα και ριάλιτι σχεδόν, περιηγήθηκα, δεν μου κράτησε τίποτα το ενδιαφέρον».

Τέλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι παίζει και πάλι τον «κακό» δήλωσε τυχερός.