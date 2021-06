Πολιτική

Μητσοτάκης - Βασίλισσα Σοφία: τι είπαν για το Τατόι

Για τον διεθνή θαυμασμό σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας, έκανε λόγο η βασιλομήτωρ. Παρούσες στην συνάντηση η Πριγκίπισσα Ειρήνη και η Μαρέβα Γκραμπόβσκι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη υποδέχθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τη Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία η οποία συνοδευόταν από την αδερφή της Ειρήνη.

Στην αρχή της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρουσίασαν τα έργα Τέχνης νέων καλλιτεχνών που εκτίθενται περιοδικά στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνουν ποικίλες μορφές τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία.

Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τη Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία για την πορεία της πανδημίας και τη βελτίωση που καταγράφεται. «Τα πράγματα γενικά πηγαίνουν καλύτερα και στη χώρα μας, νομίζω παντού στην Ευρώπη, και στην Ισπανία βλέπω ότι πηγαίνουν καλύτερα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Πρέπει να πω: σας θαυμάζει ο κόσμος όλος», ανέφερε η Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία. «Να είστε καλά, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια» απάντησε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συλλογική προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στη συνέχεια, συζήτησαν για την ανάπλαση που γίνεται στο Τατόι και είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Πρωθυπουργός: Στο Τατόι πήγατε;

Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία: Όχι.

Πρωθυπουργός: Θα ήθελα πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα έρθετε να πάμε μαζί και να μας μεταφέρετε και τις δικές σας αναμνήσεις από το Τατόι γιατί γίνεται μία πολύ σημαντική δουλειά να αναδείξουμε το χώρο.

Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία: Νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγα μέσα, μετά από τόσα χρόνια τώρα.

Πρωθυπουργός: Θέλουμε να αναδείξουμε όλο το χώρο γιατί πράγματι ήταν παράλειψη ότι ο χώρος ήταν τόσο παραμελημένος. Πάει πάρα πολύς κόσμος. Και τώρα θα είναι μία ευκαιρία. Έχουμε κάνει μία πολύ ωραία μελέτη συνολική για την ανάδειξη του χώρου, όλα τα παλιά κτίσματα, οι τάφοι... Θα κάνουμε μία πολύ ήπια ανάπτυξη, θα ξαναδώσουμε ζωή στο αγρόκτημα θα παράγουμε αγροτικά προϊόντα και θα το κάνουμε έναν πόλο επισκέψιμο για όλους τους πολίτες ειδικά του λεκανοπεδίου. Θα γίνει κάτι πολύ ωραίο, την επόμενη φορά θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξεναγήσω.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο Ισπανός Πρέσβης στην Αθήνα Enrique Viguera Rubio.

