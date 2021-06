Κοινωνία

Θάνατος 11χρονης στα Χανιά: Σε ειδική δομή τα αδέρφια με παρέμβαση εισαγγελέα

Απαντήσεις για το θάνατο της Ιωάννας ζητά, από τις Αρχές, η οικογένειά της.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 11χρονης Ιωάννας στα Χανιά, η οποία βρέθηκε νεκρή σε απόκρημνη παραλία στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Ο δικηγόρος της μητέρας της 11χρονης, Απόστολος Λύτρας, ξεκαθάρισε ότι τα αδέρφια του κοριτσιού φιλοξενούνται σε εξειδικευμένη δομή μετά από εισαγγελική παρέμβαση και παρακολουθούνται από ψυχολόγους.

Η μητέρα και η γιαγιά των παιδιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιδιά στη δομή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ο χρόνος φιλοξενίας.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δοθούν από τις Αρχές απαντήσεις στα ερωτήματά μας: Πού είναι το κινητό της 11χρονης; Με ποιους συνομιλούσε; Η ώρα ήταν 8:30, είχε πάρα πολλά παιδιά στο σημείο. Χρειαζόμαστε κάποια άτομα που βρίσκονταν στο σημείο να καταθέσουν» δήλωσε ο κ. Λύτρας στο Star.

To πρωί της Παρασκευής, η μητέρας της μικρής Ιωάννας τέλεσε το μνημόσυνό της στα Χανιά.

Ερωτηθείσα για την απόπειρα αυτοκτονίας του εν διαστάσει συζύγου της στο σημείο που σκοτώθηκε η μικρή Ιωάννα, η μητέρα της δήλωσε χαρακτηριστικά στο Star: «Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος». Η γιαγιά της 11χρονης Ιωάννας είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ δεν μπορεί να πιστέψει με τίποτα πως η εγγονή της μπορεί να αυτοκτόνησε.

