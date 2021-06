Life

"ROUK ZOUK": Εβδομάδα πρωταθλήματος στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι καλύτερες ομάδες της σεζόν που ολοκληρώνεται, διαγωνίζονται για το έπαθλο, με την Ζέτα Μακρουπούλια και του παίκτες να βρίσκονται σε “μεγάλα κέφια”.

Η τελευταία εβδομάδα του «ROUK ZOUK» με τη Ζέτα Μακρυπούλια θα είναι πανηγυρική και άκρως απολαυστική!

Το Μεγάλο Πρωτάθλημα για τη σεζόν 2020-2021 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Ιουνίου με την επιστροφή ομάδων που ήρθαν φέτος στο πλατό, έπαιξαν, κέρδισαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Οι 8 καλύτερες ομάδες του «ROUK ZOUK», που έκαναν 5 νίκες και συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσά, επιστρέφουν στις θέσεις τους, τεστάρουν τις δυνάμεις του και διεκδικούν 5.000 ευρώ και φυσικά τον τίτλο του Πρωταθλητή!

Από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου, 2 ομάδες θα διαγωνίζονται καθημερινά σε νοκ-άουτ αγώνες! Από αυτούς τους 4 αγώνες, οι δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν τα μεγαλύτερα ποσά θα βρεθούν στον τελικό, διεκδικώντας το έπαθλο και τον τίτλο του Πρωταθλητή!

Η πολυαναμενόμενη εβδομάδα πρωταθλήματος ολοκληρώνεται με τον Μεγάλο Τελικό την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Οι κανόνες του παιχνιδιού διαφοροποιούνται, αφού και οι δύο ομάδες θα διαγωνίζονται σε κοινό θέμα. Πρώτη θα ξεκινήσει η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους στο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή της 40’’ αντί για 20’’. Η δεύτερη ομάδα θα έχει 20’’. Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες λέξεις στη λίστα και θα κερδίσει τα 5.000 ευρώ.

«Rouk Zouk» σημαίνει ατελείωτο παιχνίδι, ξεκαρδιστικές στιγμές, πειράγματα, απολαυστικά σαρδάμ, αλλά και μια Ζέτα Μακρυπούλια που κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση!

