Κοινωνία

Κηφισιά: πυροβολισμοί σε σπίτι

Τραυματισμένος ειναι ένας άνδρας σαπο πυρά που δέχθηκε απο τον αδελφό του.

Μέσα στο σπίτι του στην Κηφισιά, μερα-μεσημέρι, ένας 45χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον οπλισμένο αδελφό του.

Λίγο πριν τις δυο το μεσημέρι τα δυο αδέλφια λογομάχησαν έντονα στο σπίτι του θυματος στην οδό Εσπερίδων.

Ο 47χρόνος δράστης, μετά τον καυγά, έβγαλε το πιστόλι που είχε και τραυμάτισε τον αδελφό του, στο αριστερό του πόδι.

Ατάραχος ο 47χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκε.

Λίγο αργότερα ασθενοφόρο μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο "Αγία Όλγα"

Ο 47χρόνος δράστης, που καταζητείται, φαίνεται πως είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλοκή παλαιότερα σε υποθέσεις εκβιασμών.





