“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Βίντερ: Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ (βίντεο)

Ο βοηθός προπονητής της Εθνικής ομάδας, Άρον Βίντερ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.».

Αναλυτικά είπε στον Αποστόλη Λάμπο:

Για το EURO 1988 και την Ολλανδία

"Ήταν υπέροχη στιγμή. Ήμουν στην ομάδα του 1988. Ήμουν 19 χρονών και εκείνη ήταν η χρονιά που η Ολλανδία κέρδισε για πρώτη και τελευταία φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήμουν μέλος της ομάδας αυτής αλλά δεν έπαιξα. Μετά από αυτό όμως, το 1992, το 1996 και το 2000 ήμουν μέλος της ομάδας και έπαιξα, ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Ήταν ξεχωριστές στιγμές και είμαι ακόμα περήφανος μου ήμουν μέλος αυτών των ομάδων. Ήταν πανέμορφο. Ξεκινήσαμε το 1988 με τον κ. Μίχελς, έναν σπουδαίο προπονητή. Το 1992 είχαμε τον Άντβοκαατ, το 1996 τον Χίντινγκ και το 2000 τον Ράικαρντ, αλλά και στα μεσοδιαστήματα είχαμε κάποιους εξαιρετικούς προπονητές. Αλλά είχαμε και σπουδαίες ομάδες, μεγάλους ποδοσφαιριστές".

Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στο EURO του 1988

"Αν είσαι στην αποστολή, θες να παίξεις. Εγώ το 1998 δεν έπαιξα σε κανένα παιχνίδι. Όμως ήμουν μέλος της ομάδας. Κι ακόμα κι αν δεν έπαιξα, είχα εκείνο το συναίσθημα ότι μου άρεσε να φοράω κάποια φανέλα από το 12 ως το 20. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα, κάθε ομάδα μπορεί να έχει 25 παίκτες στην τελική φάση, ενώ τότε είχε 20 και μόλις 16 στην αποστολή του αγώνα. Οι υπόλοιποι κάθονταν στην εξέδρα. Ακόμα κι έτσι όμως ήταν υπέροχο να είμαι μέλος της ομάδας, καθώς ήμουν νέος και όλα όσα είδα εκεί στις προπονήσεις, στη διάρκεια των αγώνων, οι συμβουλές που μου έδιναν οι συμπαίκτες μου όλα αυτά συνέβαλλαν στην καριέρα μου ώστε να γίνω ένας πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής".

Για τα φαβορί του EURO 2020

"Τα φαβορί μου είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία… Και η Ολλανδία. Αυτά είναι τα φαβορί μου επειδή αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλη ποιότητα καλούς παίκτες και αν δεις τα αποτελέσματά τους στα προκριματικά, τα έχουν πάει περίφημα."

Για το εάν είναι η Φινλανδία αουτσάιντερ

"Δεν με νοιάζει να είμαι αουτσάιντερ, είναι μία όμορφη θέση για να βρίσκεσαι! Έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε κάνει μία καλή διαδρομή τα προηγούμενα χρόνια, δεν φοβόμαστε κανέναν, είμαστε πνευματικά ένα δυνατό σύνολο, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές χώρες. Έχουμε μπροστά μας το Βέλγιο, τη Δανία και τη Ρωσία και γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να έχουμε ελπίδες νίκης. Για να πετύχει οποιαδήποτε φινλανδική ομάδα, θα πρέπει να δουλέψει σκληρά, να είναι αποτελεσματική, αμυντική, να έχει αυτή την πίστη και την αυτοπεποίθηση στις δυνατότητες της. Δεν πηγαίνουμε εκεί απλά για να αμυνθούμε και να παίξουμε καταστροφικό ποδόσφαιρο. Πηγαίνουμε εκεί με την γνώση ότι ανήκουμε εκεί. Έχουμε το φιλόδοξο στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση."

