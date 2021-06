Κόσμος

Βενετία: το πρώτο κρουαζιερόπλοιο σήκωσε άγκυρα (εικόνες)

Μετά από 17 μήνες έφυγε από τη Βενετία το κρουαζιερόπλοιο, που θα περάσει και από την Ελλάδα.

Έπειτα από 17 μήνες διακοπής των ταξιδιών λόγω της πανδημίας, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο σήκωσε άγκυρα σήμερα από τη Βενετία με προορισμό την Κροατία και τα ελληνικά νησιά.

Το MSC Orchestra έφτασε άδειο την Πέμπτη από τον Πειραιά στη Βενετία και αναχώρησε σήμερα με περίπου 650 επιβάτες. Όλοι τους έπρεπε να επιδείξουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό, που να έχει γίνει κατά τις 4 τελευταίες ημέρες και να υποβληθούν και πάλι σε εξέταση για να τους επιτραπεί να επιβιβαστούν.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, ώστε τα κρουαζιερόπλοια να μην μετατραπούν σε κινούμενες εστίες της Covid-19, όπως συνέβη αρκετές φορές στην κορύφωση της πανδημίας, πέρσι. Για τον λόγο αυτό στο MSC Orchestra δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν παρά μόνο οι μισοί από τους περίπου 3.000 επιβάτες που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει.

Το κρουαζιερόπλοιο θα πιάσει στο Μπάρι της Ιταλίας, στην Κέρκυρα, τη Μύκονο και το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Ο απόπλους του MSC Orchestra ωστόσο στάθηκε αφορμή για την αναζωπύρωση της διαμάχης μεταξύ υποστηρικτών και πολέμιων της παρουσίας «γιγάντων» στην περίφημη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Ενώ η σιλουέτα του κρουαζιερόπλοιου διαγραφόταν στα ανοιχτά της Πλατείας του Αγίου Μάρκου, διαδηλωτές με πλακάτ, που επέβαιναν σε μικρές μηχανοκίνητες λέμβους, φώναζαν «όχι στα κρουαζιερόπλοια». Οι προασπιστές του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας λένε ότι τα τεράστια κύματα που σηκώνουν τα μεγάλα πλοία, μήκους πολλών μέτρων και ύψους πολλών ορόφων, διαβρώνουν τα θεμέλια των κτιρίων της Γαληνοτάτης ενώ θέτουν σε κίνδυνο το εύθραυστο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της κρουαζιέρας, προβάλλουν ως επιχείρημα τις πολλές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στη Βενετία, η οικονομία της οποίας εξαρτάται ουσιαστικά από τον τουρισμό και επλήγη σκληρά από την πανδημία.

Η διαμάχη δεν έχει περιοριστεί στη Βενετία αλλά έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, δεδομένης και της φήμης που έχει η πόλη σε όλον τον κόσμο. Την Τρίτη, πολλοί καλλιτέχνες, όπως οι Μικ Τζάγκερ, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Τίλντα Σουίντον, με ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι και τον δήμαρχο της Βενετίας ζήτησαν μεταξύ άλλων να «σταματήσει οριστικά» η κυκλοφορία κρουαζιερόπλοιων στη Βενετία, να γίνεται καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών και να προστατευτεί το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

