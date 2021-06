Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: η Δέλτα ειναι περισσότερο μεταδοτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την άρση των μέτρων στη Βρετανία θέτει σε κίνδυνο η νέα παραλλαγή του κορονοϊού, που μεταδίδεται πιο εύκολα.

Η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη Βρετανία, μεταδίδεται κατά 40% περισσότερο σε σχέση με την παραλλαγή Άλφα, η οποία μέχρι στιγμής κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο BBC ο υπουργός Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ.

Επικαλούμενος το έργο της επιστημονικής επιτροπής που συμβουλεύει την κυβέρνηση, ο ίδιος πρόσθεσε ωστόσο ότι η προστασία από την παραλλαγή Δέλτα είναι εξίσου καλή με τις δύο δόσεις ενός από τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Χάνκοκ, η παραλλαγή αυτή η οποία ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, συνιστά μια πρόκληση για την δημόσια υγεία και η κυβέρνηση είναι "ανοιχτή" στο να καθυστερήσει την πλήρη άρση των μέτρων που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιουνίου, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με κάποιες βρετανικές εφημερίδες, η κυβέρνηση σκέφτεται να μεταθέσει την ημερομηνία του ανοίγματος δύο εβδομάδες αργότερα με την απόφαση να αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Ιουνίου.

Ερωτηθείς αν τα μέτρα προστασίας όπως η χρήση μάσκας και η τηλεργασία θα διατηρηθούν μακροπρόθεσμα ο υπουργός απάντησε "δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε".

Παρά την αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, ο αριθμός των νοσηλευομένων από covid παραμένει σταθερός και όπως διαβεβαίωσε ο Χάνκοκ η πλειονότητα των νοσηλευομένων είναι ανεμβολίαστοι ασθενείς.

Η Βρετανία που είναι η περισσότερο πληγείσα χώρα της Ευρώπης από την πανδημία, με σχεδόν 128.000 νεκρούς, έχει εμβολιάσει τουλάχιστον με την πρώτη δόση πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκους της, ενώ περισσότεροι από 27 εκατομμύρια έχουν λάβει και την δεύτερη δόση.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Μάνα χτύπησε άγρια το παιδί της και το έστειλε στο νοσοκομείο

“Ήλιος”: τελευταία επεισόδια με εκβιασμούς και ανατροπές (εικόνες)

Ερντογάν – Ζάεφ συμφώνησαν για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας τους