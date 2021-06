Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1: Η υπόθεση θα εξιχνιαστεί

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τα περιστατικά εγκληματικότητας.

Για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά, αλλά και για τα περιστατικά εγκληματικότητας που το τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά και τα όσα ακούγονται ότι είναι κοντά η εξιχνίαση της υπόθεσης ο κ. Καλλιακμάνης είπε ότι «μόνο οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση μπορούν να μιλήσουν για αυτό».

Ωστόσο, ο κ. Καλλιακμάνης τόνισε ότι το έγκλημα στα Γλυκά Νερά «θα εξιχνιαστεί. Το οφείλουμε στον πολίτη», υπογράμμισε.



Μιλώντας γενικά και σχολιάζοντας τα περιστατικά εγκληματικότητας, όπως αυτό στην Κέρκυρα, που απασχολούν την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, ο κ. Καλλιακμάνης τόνισε ότι «το έγκλημα γίνεται πιο σκληρό. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία πια». «Πρέπει να δούμε σαν κοινωνία τι συμβαίνει», σημείωσε.

