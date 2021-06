Τεχνολογία - Επιστήμη

H ισχυρότερη έκρηξη στο Σύμπαν έγινε το 2019

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια ήταν η απελευθέρωση ενέργειας από την έκλαμψη ακτίνων γ. Τι προκύπτει από τα συμπεράσματα των επιστημόνων.

Οι εκρήξεις ή εκλάμψεις ακτίνων γ που η επιστημονική κοινότητα ονομάζει GRB (Gamma-Ray Burst), είναι συγκεντρώσεις συμπυκνωμένης ακτινοβολίας γ που δημιουργούνται κατά τη γέννηση άστρων νετρονίου η μαύρων τρυπών από βίαια κοσμικά φαινόμενα όπως την σύγκρουση αστέρων νετρονίων, από εκρήξεις σουπερνόβα, από άστρα που καταρρέουν και από την καταστροφή άστρων νετρονίων από μαύρες τρύπες. Οι εκρήξεις ακτίνων γ είναι εκρήξεις φωτονίων γάμμα εξαιρετικά υψηλής ενέργειας, που ακτινοβολούν εκατομμύρια φορές λαμπρότερα από τον ήλιο.

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Science» ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Γερμανικό Σύγχροτρο Ηλεκτρονίων (DESY) αναφέρουν ότι μια έκλαμψη GRB που εντοπίστηκε το 2019 είναι η μεγαλύτερη έκρηξη ακτίνων γ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα και αποτελεί ταυτόχρονα και την μεγαλύτερη έκρηξη που έχουμε εντοπίσει ποτέ στο Σύμπαν. Επιπλέον είναι και η κοντινότερη έκρηξη GRB που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα αφού όλες οι προηγούμενες έχουν εντοπιστεί σε αποστάσεις 9-12 δις. ετών φωτός ενώ αυτή συνέβη σε ένα γαλαξία σε απόσταση ενός δισ. ετών φωτός από εμάς.

Την έκρηξη προκάλεσε η αυτοκαταστροφή ενός άστρου και την εντόπισαν πριν από δύο χρόνια τα διαστημικά τηλεσκόπια Fermi και Swift καθώς και το τηλεσκόπιο H.E.S.S που βρίσκεται στην Ναμίμπια. Η έκλαμψη αποτελούνταν τόσο από λαμπρή ακτινοβολία ακτίνων Χ όσο και από λάμψεις ακτίνων γ. Το άστρο που καταστράφηκε αναμένεται να μετατραπεί είτε σε ένα άστρο νετρονίου είτε σε μια μαύρη τρύπα.

Οι εκρήξεις ακτίνων γ είναι εχθρικές στην ζωή και αν συμβεί κάποια σε κοντινή απόσταση από εμάς και η ακτινοβολία χτυπήσει τον πλανήτη μας οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ολέθριες για την πανίδα, την χλωρίδα και φυσικά τον άνθρωπο. Μάλιστα μια μαζική εξαφάνιση της ζωής πριν από 440 εκατ. έτη έχει συνδεθεί με την έλευση στην Γη μιας έκλαμψης ακτίνων γ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Ειδήσεις σήμερα:

Ο κορονοϊός “θέρισε” ζευγάρι 55 και 53 ετών

Κορονοϊός - Θεία Κοινωνία: Σε αργία ιερέας που χρησιμοποιούσε κουταλάκια μιας χρήσης

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη