Κοινωνία

Αγία Μαρίνα: Νεαρή κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση - Επιχείρησαν να την ξεγυμνώσουν σε live μετάδοση

Τρόμος για 26χρονη στο πάρκινγκ της πλαζ. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δυο άτομα.

(εικόνα αρχείου)

Έξι άτομα επιτέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, σε 26χρονη γυναίκα, χθες (Κυριακή 6 Ιουνίου) το απόγευμα, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την ώρα που εκείνη επιστρέφοντας από την παραλία περίμενε τον σύζυγό της στο αυτοκίνητό τους, στον χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα έξι άτομα ξαφνικά την περικύκλωσαν και της έσκισαν τη μπλούζα, ενώ τη βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τηλέφωνά τους, κάνοντας ζωντανή μετάδοση σε ιστοσελίδα. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ενώ οι δράστες συνέχιζαν να βιντοεσκοπούν και αργότερα έφυγαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν δύο από αυτούς -Πακιστανούς- τους οποίους στη συνέχεια αναγνώρισε η 26χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων τεσσάρων ατόμων.





