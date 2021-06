Αθλητικά

Euro 2020: η μεγαλύτερη μπάλα ποδοσφαίρου φτιαγμένη από “τουβλάκια” (βίντεο)

Απαιτήθηκαν 150 ώρες δουλειάς και περισσότερα από 170.000 “τουβλάκια”. Έχει ύψος πάνω από 4 μέτρα και βάρος μεγαλύτερο από 2 τόνους.

Η μεγαλύτερη μπάλα ποδοσφαίρου στον κόσμο έχει φτιαχτεό στο LEGO House, στο Μπίλουντ της Δανίας, την πατρίδα του Lego, για να γιορτάσει το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Euro2020), το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου.

Χρειάστηκαν 150 ώρες για τη συναρμολόγηση των 173.600 παλιών κλασικών τούβλων LEGO 2x2 - χωρίς κόλλα. Η τέραστια μπάλα εκτίθεται στο LEGO House, το οποίο στοχεύει να φιλοξενήσει τις μεγαλύτερες και καλύτερες κατασκευές LEGO.

Η μπάλα μήκους άνω των 4,10 μέτρων με τουβλάκια φτιάχτηκε, την περιόδο του lockdown λόγω του κορονοϊού, από τους υπαλλήλους της LEGO. Καθαριστές, σχεδιαστές, προσωπικό κουζίνας... ακόμη και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν συμβάλει στην δημιουργία της μπάλας.

Τα τουβλάκια ενσωματώθηκαν σε 75 μέρη που με τη σειρά τους ενώθηκαν σε μια ειδική μεταλλική κατασκευή.

Ο βοηθός καθαρισμού Kathrin Grosen σχολίασε: "Είναι μεγάλη χαρά που έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τόσους πολλούς ανθρώπους από διάφορα τμήματα".

Το βάρος της μπάλας είναι 2,5 τόνοι συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, που κρατά τα μέρη ενωμένα.

"Η περίοδος του κορονοϊού ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για πολλούς ανθρώπους και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο να μας φέρει κοντά από ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός - όπου πιστεύω ότι η Δανία έχει την ευκαιρία να προχωρήσει πολύ", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jesper Vilstrup.

Ο ΑΝΤ1 ειναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός στην Ελλάδα που θα προβάλλει την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με εκπομπές και μετάδοση τριών αγώνων καθημερινά, απο τις 11 Ιουνίου και για έναν μήνα, Για να δεις το πλήρες πρόγραμμα, πάτησε ΕΔΩ.

