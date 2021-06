Πολιτική

Πέθανε ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος

"Έφυγε" από τη ζωή ο ακαδημαϊκός, καθηγητής Φιλοσοφίας Ευάγγελος Μουτσόπουλος.

Έφυγε από τη ζωή ο ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος σε ηλικία 91 ετών. Οι έρευνές του στους τομείς της Συστηματικής Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας τον οδήγησαν στη διεθνή καθιέρωση πέντε νέων φιλοσοφικών κλάδων.

Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος υπήρξε διακεκριμένο τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 1984. Μάλιστα, η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστια τη σημαία έως και την Τετάρτη (09.06.2021).

Οι έρευνες του Ευάγγελου Μουτσόπουλου στους τομείς της Συστηματικής Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας τον οδήγησαν στη θεμελίωση και στη διεθνή καθιέρωση πέντε νέων φιλοσοφικών κλάδων:

της Καιρολογίας,

της Φιλοσοφίας της Τέχνης,

της Φιλοσοφίας του Ελληνικού Πολιτισμού,

της Ιστορίας της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας,

της Φιλοσοφίας του Κοσμοχώρου.

Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος

Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας (1958) και παρακολούθησε μαθήματα μουσικής και μουσικολογίας.

Την ίδια χρονιά (1958) εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Mασσαλίας, το 1965 τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1969 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε πρύτανης το 1977.

Δίδαξε σε ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (1975) δημιούργησε το Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum (CPGR).

Ίδρυσε και διηύθυνε το φιλοσοφικό περιοδικό «Διοτίμα» και ήταν επόπτης του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Υπήρξε επίτιμος διδάκτορας πολλών πανεπιστημίων, τιμήθηκε με πολλαπλές διακρίσεις και ήταν επίτιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος πολλών εθνικών ή διεθνών ακαδημιών του εξωτερικού.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Ευάγγελου Μουτσόπουλου θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στα τέλη της εβδομάδας.

