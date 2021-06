Παράξενα

Ισραήλ: η στιγμή που τρύπα “καταπίνει” αυτοκίνητο (βίντεο)

Σοκ προκαλεί η εικόνα του εδάφους, που υποχωρεί «καταπίνοντας» σταθμευμένα οχήματα.

Μία τεράστια τρύπα άνοιξε στο έδαφος του πάρκινγκ νοσοκομείου στην Ιερουσαλήμ, «καταπίνοντας» σταθμευμένα οχήματα.

Από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το βίντεο από τη στιγμή που ανοίγει η τρύπα έδωσε στη δημοσιότητα το νοσοκομείο.

Στο βίντεο φαίνεται η τρύπα που ανοίγει εξαφανίζοντας το αυτοκίνητο και αφήνοντας στη θέση του ένα σύννεφο σκόνης.

Τα αίτια που άνοιξε η τρύπα δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

