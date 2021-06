Οικονομία

Τουρισμός – Θεοχάρης: Η Ελλάδα θα δέχεται ταξιδιώτες και με rapid test 24 ωρών

Σημαντικές επαφές του υπουργού Τουρισμού στην Ολλανδία για την απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα.



Σημαντικές συναντήσεις για την απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης από την Ολλανδία προς την Ελλάδα είχε την Τρίτη ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά την επίσκεψή του στην Ολλανδία.

Ο Υπουργός Τουρισμού παρουσίασε στην υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας, κα Anita van den Ende, το νέο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας μας, τονίζοντας την ανάγκη χαλάρωσης της οδηγίας για τα ταξίδια στα Ελληνικά νησιά και εκείνη με τη σειρά της δεσμεύτηκε για επανεξέταση των τουριστικών οδηγιών σε σχέση με την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ενημέρωσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του tour operator «SUNWEB», κ. Mattijs ten Brink -έναν από τους σημαντικότερους online Tour Operators στην Ολλανδική αγορά για την Ελλάδα- σχετικά με την μείωση των κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο Υπουργός επισήμανε επιπλέον ότι η πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να δέχεται κατά την είσοδο στην χώρα ταξιδιώτες είτε με PCR test 72 ωρών, είτε με rapid test 24 ωρών. Ο κ. Mattijs ten Brink εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή την εξέλιξη, καθώς κατ' αυτό τον τρόπο το κόστος για μία οικογένεια μειώνεται καθέτως και κατά συνέπεια θα υπάρξει αύξηση στις κρατήσεις ταξιδιών για Ελλάδα.

Ακολούθως, στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Ολλανδίας (ANVR), κ. Frank Oostdam και το Γενικό Διευθυντή της TUI Nederland, κ. Arjan Kers, ο Υπουργός Τουρισμού συζήτησε τις δυνατότητες επέκτασης της τουριστικής σεζόν, με επιπλέον πτήσεις από την Ολλανδία προς την Ελλάδα ως τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν οι φθινοπωρινές διακοπές για τους Ολλανδούς μαθητές, στο τέλος Οκτωβρίου. Πολύ σημαντική ήταν επίσης η διαβεβαίωση εκ μέρους του κ. Θεοχάρη ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει την κάλυψη των νοσηλευτικών δαπανών για όσους φιλοξενούμενους τυχόν νοσήσουν από Covid-19 στην Ελλάδα. Τη δαπάνη αυτή δεν καλύπτουν μέχρι στιγμής οι ολλανδικές ασφαλιστικές εταιρείες, υποχρεώνοντας τους tour operator να ακυρώνουν τις πτήσεις σε χώρες οι οποίες βρίσκονται στην «κίτρινη» ζώνη ή να επαναπατρίζουν τους ταξιδιώτες τους σε περίπτωση μεταβολής της ταξιδιωτικής οδηγίας.

Στις συνομιλίες που είχε με τον ιδιοκτήτη του tour operator «Corendon», κ. Atilay Uslu, και τον CEO κ. Steven van der Heijden, ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε πόσο σημαντική είναι η στήριξη των ελληνικών προορισμών κατά το επόμενο διάστημα και έως ότου ομαλοποιηθεί η ολλανδική αγορά. Οι εκπρόσωποι του «Corendon» εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για μία θετική σεζόν, με μεγάλη ζήτηση «της τελευταίας στιγμής», βασιζόμενοι στα στοιχεία των πρώτων κρατήσεων από τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τέλος, ο κ. Χάρης Θεοχάρης συναντήθηκε με τη Διευθύντρια για την Ελλάδα και υπεύθυνη του προγράμματος συνδιαφήμισης για λογαριασμό του tour operator, «Silverjet Vakanties», κ. Lydia Kortekaas. Πρόκειται για το σημαντικότερο ολλανδικό Τ/Ο ειδικά για τον τουρισμό πολυτέλειας, ο οποίος συνεργάζεται κυρίως με ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα. Η εκπρόσωπος της «Silverjet Vakanties» μετέφερε στον Υπουργό το ενδιαφέρον της ολλανδικής αγοράς για τις νέες τουριστικές υποδομές στη χώρα μας και την ικανοποίηση από τη συνεργασία με τον ΕΟΤ για το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που υλοποιείται από κοινού στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του Ελληνικού Τουρισμού.

Προτού αναχωρήσει για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του στη Βόρεια Ευρώπη, την Κοπεγχάγη της Δανίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε συνεντεύξεις στον τηλεοπτικό σταθμό SBS 6, το περιοδικό Trav Magazine και στην καθημερινή εφημερίδα Volkskrant. Στις συνεντεύξεις του ο Υπουργός Τουρισμού παρουσίασε διεξοδικά τα μέτρα που έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση για την υγειονομική ασφάλεια, τη σταθερά πτωτική πορεία των κρουσμάτων και τον ταχύτατο ρυθμό της εμβολιαστικής εκστρατείας, παράλληλα με τη μέχρι στιγμής επιτυχία που καταγράφει το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού.

