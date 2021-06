Κοινωνία

Ζάκυνθος –Κορφιάτης: είχε κατονομάσει τους συλληφθέντες για τη δολοφονία της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξι άτομα βρίσκονται ενώπιον των Αρχών, ενώ αναμένονται κι άλλες συλλήψεις μέσα στην ημέρα.

Σε τρεις συλλήψεις και τρεις προσαγωγές έχει προχωρήσει έως αυτήν την ώρα η ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία 37χρονης που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2020 στη Ζάκυνθο.

Πρόκειται για άτομα τα οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν αποδείξεις για τη φυσική τους παρουσία στο νησί κατά τη δολοφονία της 37χρονης. Κάποιοι εξ αυτών ήταν μεταξύ αυτών που είχε αναφέρει ο Ντίμης Κορφιάτης τόσο κατά την απόπειρα δολοφονίας του και τη δολοφονία της συζύγου του, όσο και κατά αναφορά του στις Αρχές, λίγο πριν από τη δολοφονία του, στη Ζάκυνθο.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται πιθανότατο οι προσαγωγές να γίνουν συλλήψεις, ενώ υπάρχουν αναφορές και για περαιτέρω συλλήψεις για την υπόθεση, μέσα στην ημέρα.

Τα τρία από τα έξι άτομα, μεταξύ των οποίων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, και απότακτος αστυνομικός, συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση του νησιού. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνται.

Οι άλλοι τρεις προσαχθέντες εντοπίστηκαν στην Αττική (οι δύο) και τον Πύργο.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Εμβολιασμός: Τα ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα

ΕΕ - Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid: Ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Καταδικάστηκε δάσκαλος για αποπλάνηση μαθήτριας