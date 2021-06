Life

"Η Φάρμα": Επιστρέφει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου! (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από την ημιτελικό της "Φάρμας"

Λίγο πριν η «Φάρμα» ρίξει αυλαία μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους πέντε παίκτες που έχουν απομείνει στο ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Όπως είδαμε σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παίκτες που αποχώρησαν θα επιστρέψουν στη «Φάρμα» και θα ταράξουν τα νερά.

