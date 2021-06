Κοινωνία

Καραμανλής για επέκταση Μετρό στη Δ. Αττική: Εντός του 2022 η προκήρυξη των μελετών

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε την επέκταση της Γραμμής 4 ως το σημαντικότερο έργο της τελευταίας 20ετίας.

Εντός του 2022 προκηρύσσονται οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό (Γραμμή 2) στη δυτική Αττική, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τη σύμβαση του έργου “Γραμμή 4 -Τμήμα Α' Άλσος Βεΐκου-Γουδή”, ο κ. Καραμανλής μετέφερε με βεβαιότητα στους βουλευτές, ότι «θα προκηρύξουμε τις μελέτες το 2022. Άρα, ξεκινάει αυτό το έργο και μιλάμε τώρα για τις επεκτάσεις στο Ίλιον, στον Άγιο Νικόλαο, και στην Παλατιανή».

Αναφερόμενος στη “Γραμμή 4”, ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να εγκαθίστανται τα εργοτάξια στους χώρους που θα γίνουν οι νέοι σταθμοί, κατόπιν της πρόσφατης υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της Αττικό Μετρό ΑΕ και της αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ για την υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών του τμήματος Α΄ της Γραμμής 4.

Για τις επεκτάσεις της Γραμμής 4, είπε ότι περιλαμβάνουν:

την επέκταση από το Άλσος Βεΐκου προς Πετρούπολη με 6 σταθμούς και ότι «αυτό είναι ένα έργο που είναι σχετικά ώριμο», και μετά την επέκταση από Ευαγγελισμό προς Ηλιούπολη με τρεις σταθμούς και από Γουδή προς Μαρούσι και Εθνική Οδό με έντεκα σταθμούς.

«Έργα που δεν είναι ακόμα μελετητικά ώριμα, αλλά το πρώτο κομμάτι των έργων που έχει να κάνει [...] μέχρι τον Περισσό και την Πετρούπολη - το οποίο κοστολογείται γύρω στα 300 εκατομμύρια - είναι ένα έργο σχετικά ώριμο. [...] Είναι η επέκταση της Γραμμής 4, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει, και θα ξεκινήσει σχετικά σύντομα, αφού θα εξασφαλίσουμε βεβαίως την απαιτούμενη χρηματοδότηση», είπε ο κ. Καραμανλής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανέλαβε ότι το έργο της “Γραμμής 4” είναι το σημαντικότερο έργο της τελευταίας 20ετίας. «Μετά την Αττική Οδό που ήταν μία σύμβαση παραχώρησης, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χώρα. Μετά από αρκετές δυσκολίες [...] μπαίνει στην σωστή του διάσταση και πλέον συμβασιοποιείται, δηλαδή πλέον ξεκινάει. Οι πρόδρομες εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι», είπε ο κ. Καραμανλής.

«Η απόσπαση αρχαιοτήτων και η επανατοποθέτησή τους είναι διεθνής πρακτική»

Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση για τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Καραμανλής είπε ότι πρέπει να αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ απέναντι στη σχετική προσφυγή. Σημείωσε ωστόσο, ότι «η απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχει γίνει στην Ακρόπολη, την έκανε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά την άποψή μου, πολύ σωστά, στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, που κατά πολλούς αρχαιολόγους έχει πιο σημαντικά αρχαία από τον σταθμό Βενιζέλου. Επομένως, είναι μία πρακτική και μία μέθοδος, που δεν γίνεται για πρώτη φορά, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Εγώ σέβομαι τις επιστημονικές απόψεις των αρχαιολόγων, αλλά νομίζω ότι ο κοινός νους υπαγορεύει ότι, πολλές φορές, μπορείς να αποσπάσεις, δηλαδή, να βγάλεις μερικά αρχαία και να τα βάλεις πίσω. Και εν πάση περιπτώσει, αν καταφέραμε αυτό να το κάνουμε στην Ακρόπολη, κατάφεραν οι Ιταλοί να το κάνουνε στη Ρώμη, θεωρώ ότι μπορούμε τεχνικά να το κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη».

