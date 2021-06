Αθλητικά

Πολωνία - Ισλανδία: Ο Σφιντέρσκι “λύτρωσε” τους γηπεδούχους

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ αντικατέστησε τον Λεβαντόφσκι και βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, λίγα λεπτά αργότερα.

Οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (αντικατέστησε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι) ο Κάρολ Σφιντέρσκι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 88΄, “γράφοντας” το τελικό 2-2 στη φιλική αναμέτρηση, Πολωνία-Ισλανδία, που διεξήχθη στο Πόζναν.

Έξι ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στην τελική φάση του Euro με την Σλοβακία στην Αγία Πετρούπολη (14/06), η Πολωνία απέφυγε την ήττα χάρις στο γκολ του σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την απουσία και του Αρκάντιους Μίλικ, είναι σαφές ότι θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες από τον Πάουλο Σόουζα ως παρτενέρ ή, ως “back up” του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην επίθεση.

Ο Ζιελίνσκι είχε ισοφαρίσει στο 34΄ το γκολ του Γκούντμουντσον (26΄), ενώ στο 47΄ και πάλι οι Ισλανδοί πήραν... κεφάλι στο σκορ με τον Μπγιάρνασον, για να “γράψει” το τελικό 2-2 ο Σφιντέρσκι. Η Πολωνία διατήρησε το αήττητο που έχει απέναντι στην Ισλανδία σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν συναντηθεί (5-2-0), ενώ ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία σε φιλικό προετοιμασίας, μετά το 1-1 με την Ρωσία στο Βρότσλαβ.

