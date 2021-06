Κοινωνία

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην απεργία της ΕΣΗΕΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, αντιτάσσονται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις.

Ο Ant1News.gr συμμετέχει στην απεργία που κήρυξε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, στην από 07/06/2021 συνεδρίασή τους αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, αντιτασσόμενα στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, που σκοπό έχει, να καταρρακώσει όσα εργασιακά κεκτημένα έχουν απομείνει.

Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι απεργούν την ίδια ημέρα μετά την κήρυξη γενικής απεργίας από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα και ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ από τις 05.30 π.μ. της Πέμπτης 10 Ιουνίου έως τις 05.30 π.μ. της Παρασκευής 11 Ιουνίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

Με τον προσχηματικό τίτλο: «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας, Κυρώσεις Συμβάσεων και Ενσωματώσεις Οδηγιών», το νομοσχέδιο ουσιαστικά θεσμοθετεί «νέα ήθη» επί τα χείρω στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τις απολύσεις και τις απεργίες.

Συγκεκριμένα

Με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην ουσία επιβάλλεται μείωση των αποδοχών αφού η αυξημένη σε ώρες εργασία θα αμείβεται με ρεπό.

Επιχειρείται η σαφής υποβάθμιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Προβλέπεται περιορισμός της επαναπρόσληψης

Διευκολύνονται οι απολύσεις συνδικαλιστών.

Οι ρυθμίσεις περί διαιτησίας είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της εργοδοσίας, όπως άλλωστε και η ειδική προστασία των απεργοσπαστών, μια σαφώς αδόκιμη υποχρέωση εκ μέρους των συνδικάτων.

Θεσμοθετείται αυστηρότερο πλαίσιο κήρυξης και πραγματοποίησης των απεργιών, που ουσιαστικά οδηγεί στον σαφή περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία

Καταργείται το ΣΕΠΕ

Οι επιχειρήσεις ραδιοφωνίας τηλεόρασης δεν λογίζονται πλέον ως κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αφαιρείται το πλεονέκτημα της μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία του ΟΜΕΔ, αλλά και να υποβαθμίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.

Το σύνολο των εργαζομένων απορρίπτει το νομοσχέδιο που πλήττει ακόμη και τα τελευταία κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στηρίζοντας την αυτονομία του ΕΔΟΕΑΠ και των ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ.

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων, υπογραμμίζουν εν μέσω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, με την επιδείνωση των καθημερινών προβλημάτων και της αβεβαιότητας για κάθε εργαζόμενο, τη σημασία της συλλογικής αλληλεγγύης και της μάχιμης εγρήγορσης απέναντι στις συνέπειες που φέρνει αυτή η «χαριστική βολή» αποδόμησης των δικαιωμάτων μας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ

καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της 10ης Ιουνίου

και τον κλάδο της ενημέρωσης σε αγωνιστική ετοιμότητα

Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι υπεράσπιση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, με απώτερο σκοπό την Ελευθεροτυπία, την αξιόπιστη κι ελεύθερη Ενημέρωση, με κανόνες δεοντολογίας, αξιοπιστίας και πλουραλισμού.

* Εξαιρούνται οι συνάδελφοι που θα καλύψουν την απεργία καθώς και οι συνάδελφοι που καλύπτουν την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία.