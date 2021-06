Κόσμος

Χαστούκι στον Μακρόν: Στην φυλακή για 4 μήνες ο 28χρονος

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, που τίθεται άμεσα σε ισχύ, επιβλήθηκε στον 28χρονο πρώην δάσκαλο πολεμικών τεχνών, Νταμιέν Ταρέλ, ο οποίος στις αρχές της εβδομάδας χαστούκισε δημόσια τον Εμανουέλ Μακρόν, στη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας. Ο Ταρέλ κρίθηκε ένοχος για την πράξη του αυτή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, οι 14 εκ των οποίων τέθηκαν σε αναστολή για δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, ο άνεργος 28χρονος θα έχει την υποχρέωση να λαμβάνει ειδική ψυχολογική φροντίδα, ενώ του απαγορεύτηκε η κατοχή όπλων για πέντε χρόνια, του επιβλήθηκε η οριστική απαγόρευση συνδιαλλαγής με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για τρία χρόνια.

Ο Νταμιέν Ταρέλ, 28χρονος φανατικός των μεσαιωνικών πολεμικών τεχνών, είχε ομολογήσει νωρίτερα ότι χτύπησε τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην επαρχία Drome της νοτιοανατολικής Γαλλίας, ωστόσο συμπλήρωσε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Ο άνδρας τόνισε στο δικαστήριο ότι ο Εμανουέλ Μακρόν αντιπροσωπεύει "την παρακμή της χώρας", σημείωσε ότι σκεφτόταν ημέρες νωρίτερα από την επίσκεψη του προέδρου της χώρας στην περιοχή να του πετάξει ένα αβγό ή μία τάρτα, ενώ πρόσθεσε ότι, εάν είχε προκαλέσει τον επικεφαλής του κράτους "σε μια μονομαχία το ξημέρωμα, εκείνος μάλλον δεν θα δεχόταν την πρόκλησή του".

