Παράξενα

Πολωνία: μπανάνες με κοκαΐνη σε σούπερ μάρκετ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία ενημέρωσε τις Αρχές οι οποίες μετά από έλεγχο βρήκαν ναρκωτικά και σε άλλα υποκαταστήματα της αλυσίδας.

Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ στην Πολωνία, ενημέρωσε την αστυνομία ότι οι υπάλληλοί της σε ένα κατάστημα στη Βαρσοβία εντόπισαν ύποπτα δέματα σε ένα φορτίο με μπανάνες, τα οποία αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι περιείχαν κοκαΐνη.

«Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία κατάσχεσε τα προϊόντα και ξεκίνησε έρευνα», η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, ανέφερε η εταιρεία στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις πολωνικές αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βαρσοβίας τα δέματα περιείχαν πάνω από 160 κιλά κοκαΐνης, αξίας 30 εκατομμυρίων ζλότι (περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ).

Ναρκωτικά βρέθηκαν στη συνέχεια και σε άλλα υποκαταστήματα της αλυσίδας.

Το πολωνικό πρακτορείο PAP μετέδωσε ότι τα πρώτα δέματα βρέθηκαν σε ένα κατάστημα στο κέντρο της Βαρσοβίας και ότι αργότερα εντοπίστηκαν και άλλα, σε άλλα καταστήματα της πρωτεύουσας και γειτονικών περιοχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεργασία: ψηφίστηκε ο νόμος για το θεσμικό πλαίσιο

Χρυσόγονος για αρνητές εμβολίου: νόμιμη η αργία ή διαθεσιμότητα μέχρι το “τείχος ανοσίας”

“Η Φάρμα”: ο Κώστας Γκρέκας “Αγρότης της χρονιάς” (βίντεο)