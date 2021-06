Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας: Ανήλικους επαίτες καταγράφει η ΑΡΣΙΣ

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΆΡΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη. 137 ανήλικοι εντοπίστηκαν να εργάζονται στους δρόμους .

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας είναι η 12η Ιουνίου. Οι συνθήκες ακραίας φτώχειας συνεχίζουν να αποτελούν «δεξαμενή» που τροφοδοτεί αδιάκοπα την παιδική εργασία τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες.

Τα παιδιά αυτά ζούν στο πεζοδρόμιο, στα φανάρια, παίζουν μουσική δίπλα στο τραπέζι που τρώμε. Συνήθως τα αγνοούμε. Είναι παιδιά θύματα εκμετάλλευσης. 137 ανήλικοι εντοπίστηκαν να εργάζονται την τελευταία διετία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

«Έχει διάφορες μορφές το φαινόμενο υπάρχει και η οικογένεια γενικότερα τα παιδιά αυτά σαφέστατα ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και έτσι εξωθούνται στην εργασία», λέει στον ΑΝΤ1 η κοινωνιολόγος Μόνικα Πρίφτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΡΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά ωθούνται στην επαιτεία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Εγνατία και η Τσιμισκή σε ώρες αιχμής. Τα μεγαλύτερα πωλούν μικροαντικείμενα ή παίζουν κάποιο μουσικό όργανο συνήθως σε κεντρικούς δρόμους.

«Τα μικρά παιδιά πάνε σε κάτι πιο εύκολο με βάση τον σωματότυπο, ένα παιδί 3 ετών δεν μπορεί να κουβαλήσει ένα ακορντεόν κάτι που μπορεί να κάνει ένα 13 ετών», σημειώνει η κ. Πρίφτη.

Τα ανήλικα θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης έχουν κυρίως ελληνική, βουλγαρική, ρουμάνικη και αλβανική καταγωγή. Όσα κατάγονται από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες ταξιδεύουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα από και προς την Ελλάδα προκειμένου να εργαστούν.

Οι πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν φαινόμενα παιδικής εκμετάλλευσης μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ στο τηλέφωνο 2310 227311, Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00-20.00. Μπορούν επίσης να καλούν στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας καθημερινά και σε 24ωρη βάση στο 1107 ή στο 112, τον ευρωπαϊκό Αριθμό Άμεσης Δράσης.

