Αθλητικά

Roland Garros – Τσιτσιπάς: με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς στον τελικό

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει να κάνει την υπέρβαση και να φύγει από το Παρίσι με το «παρθενικό» τρόπαιο Grand Slam στην καριέρα του.

Παίζοντας εξωπραγματικό τένις κι ενώ βρέθηκε να χάνει 5-0 στο πρώτο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο μεγάλος νικητής στο δεύτερο ημιτελικό του Roland Garros, με 3-1 σετ επί του θρύλου της χωμάτινης επιφάνειας και κάτοχο 13 τροπαίων του Γαλλικού Όπεν, Ράφα Ναδάλ.

Ο «Νολε» θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (13/06, 16:00), όπου είναι το φαβορί για την κατάκτηση του 19ου major τίτλου του (πλησιάζοντας σε απόσταση... αναπνοής τους Ναδάλ και Φέντερερ) απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος θα επιδιώξει να κάνει την υπέρβαση και να φύγει από το Παρίσι με το «παρθενικό» τρόπαιο Grand Slam στην καριέρα του.

Όσο καταπληκτικός ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του Roland Garros με τον Ζβέρεφ, όντας ο πρώτος Έλληνας τενίστας στην Ιστορία που έφτασε σε τελικό Γκραν Σλαμ, άλλο τόσο συγκλόνισε και συγκίνησε όλους τους Έλληνες στις δηλώσεις του αμέσως μετά το θρίαμβό του επί του Γερμανού με 3-2 σετ.

Με δάκρυα στα μάτια, απ’ την έντονη συναισθηματική φόρτισή του, ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε πως «...αυτή τη στιγμή, το πρώτο που σκέφτομαι είναι οι ρίζες μου, πως ξεκίνησα από ένα μικρό μέρος της Αθήνας. Ήταν όνειρό μου να παίξω κάποια στιγμή στο Ρολάν Γκαρός. Ποτέ δεν φανταζόμουν...» ήταν το πρώτο σχόλιό του, χωρίς να μπορέσει να το ολοκληρώσει όπως θα ήθελε, καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ήταν τόσο έντονο στο 5ο σετ το πρώτο γκέιμ. Ήταν το πιο σημαντικό γκέιμ του αγώνα, γιατί έμεινα ζωντανός. Είχα το κοινό μαζί μου, το αισθάνθηκα σήμερα. Μου έδωσε μεγάλη ώθηση και υποστήριξη. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι υπήρχε ακόμη ελπίδα πως θα είχα ευκαιρίες για να ξαναμπώ στη μάχη. Είπα στον εαυτό μου "να βγεις έξω και να δώσεις τη μάχη". Αισθάνθηκα πολλές συναισθηματικές διακυμάνσεις στον αγώνα και σίγουρα αυτή είναι η πιο σημαντική στην καριέρα μου ως τώρα».

