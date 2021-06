Αθλητικά

Euro 2020: Το Βέλγιο στη μάχη με “βαρύ πυροβολικό” τον Λουκάκου

Ο... γίγαντας της βελγικής επίθεσης, βλέπει... τον κόσμο από τα 191 εκατοστά του και παρά το ύψος του, διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και εντυπωσιακή ταχύτητα.

Το Βέλγιο μπαίνει απόψε (12/6, 22:00) στην «μάχη» του EURO 2020, αντιμετωπίζοντας στην Αγία Πετρούπολη την Ρωσία. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, δεν θα έχει στην διάθεση του τον τραυματία, Κέβιν Ντε Μπρόϊνε, ενώ η συμμετοχή του Εντέν Αζάρ θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Κατά συνέπεια, το βάρος της επιθετικής λειτουργίας των «κόκκινων διαβόλων» θα... πέσει υποχρεωτικά στον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος καλείται να ηγηθεί της εθνικής Βελγίου σε μία δύσκολη πρεμιέρα.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Ισπανός προπονητής της ομάδας, «ο Λουκάκου, έχει γίνει το αφεντικό στα αποδυτήρια» και πρόσθεσε: «Ο Ρομέλου, είναι πολύ απαιτητικός με τους άλλους γιατί είναι πολύ απαιτητικός με τον εαυτό του. Μόλις βγει στο γήπεδο, είναι πολεμιστής».

Και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» αρκετών αγγλικών ομάδων, ο Λουκάκου δηλώνει πως θέλει να συνεχίσει την καριέερα του στο Μιλάνο και στους πρωταθλητές Ιταλίας. «Αυτήν την σεζόν, με τον Κόντε, ο Ρομέλου έκανε σαφώς ένα βήμα μπροστά. Είναι πιο αποφασιστικός, καλύτερος στο σκοράρισμα, καλύτερος τεχνικά», επεσήμανε ο Μαρτίνεθ, ενώ ο συμπαίκτης του στην εθνική, Εντέν Αζάρ, τόνισε: «Είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο του ποδοσφαίρου».

Ο Λουκάκου παίζει πάντα μόνος στην κορυφή της βελγικής επίθεσης και μέχρι στιγμής, σε 93 συμμετοχές, μετρά 60 γκολ. «Πώς να αντιμετωπίσουμε τον Λουκάκου; Όλοι το σκέφτονται, αλλά κανείς δεν έχει την σωστή απάντηση», παραδέχθηκε ο Ρώσος προπονητής, Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, μιλώντας στην βελγική εφημερίδα «Le Soir».