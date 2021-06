Αθλητικά

Euro 2020 - Σοκ με Έρικσεν: Συνέχεια στο Δανία-Φινλανδία

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Δανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Αν και αρχικά η UEFA είχε ανακοινώσει την οριστική διακοπή του αγώνα, Δανία-Φινλανδία, μετά το δυσάρεστο περιστατικό με τον Κρίστιαν Έρικσεν, εντούτοις, μετά από συνεννόηση με τις δύο ομάδες η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποφάσισε να συνεχιστούν τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και κανονικά το δεύτερο ημίχρονο μετά από πεντάλεπτο break.

Όλα αυτά με την επιθυμία των παικτών των δύο ομάδων που ζήτησαν να συνεχιστεί το ματς, με ώρα έναρξης 21:30.

Στο νοσοκομείο Rigks της Κοπεγχάγης διακομίστηκε ο Κρίστιαν Ερικσεν, ο οποίος κατέρρευσε σήμερα κατά τη διάρκεια του αγώνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μεταξύ της Δανίας και της Φινλανδίας.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Ίντερ κατέρρευσε με ανακοπή καρδιάς, όπως εκτιμάται, στο 42ο λεπτό του αγώνα και ευτυχώς του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μετά από αρκετά λεπτά αγωνίας, με τη χρήση απινιδωτή κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και να μεταφερθεί με φορείο στα αποδυτήρια.

Αμέσως μετά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Δανίας, το οποίο είχε ειδοποιηθεί για να υποδεχθεί το επείγον αυτό περιστατικό. Την ώρα αυτή, σύμφωνα και με την ομοσπονδία της Δανίας, η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του, αλλά οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Ο τεχνικός διευθυντής της Ιντερ, Τζουζέπε Μαρότα, δήλωσε στο Sky Sports πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος».

Αμέτρητες είναι οι προσευχές και οι ευχές για να ξεπεράσει τον κίνδυνο με τη ζωή του ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας με tweet αναφέρει ότι «παίκτες και προσπωπικό προσεύχονται για τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του».

Ανάλογη ήταν και η θέση της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA): «Οι σκέψεις μας αυτό το βράδυ είναι με τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του και όλους όσοι συνδέονται με το ποδόσφαιρο στη Δανία».

Άμεση ήταν και η ενημέρωση από την Τότεναμ, πρώην ομάδα του παίκτη: «Όλες μας οι σκέψεις είναι μαζί σου, Κρίστιαν Έρικσεν και στην οικογένειά σου.»

Ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, έκανε τη δική του ανάρτηση: «Προσεύχομαι για σένα Κρίστιαν Έρικσεν.»

