Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιοποίηση του κράτους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναινετικό διαζύγιο με ένα κλικ, ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου, αλλά και ιατρικός φάκελος υγείας, μεταξύ των υπηρεσιών που θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους πολίτες.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση του κράτους προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και σε αυτό συνέβαλλε η πανδημία, καθώς ήταν επιτακτική ανάγκη να περιοριστεί η φυσική παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτή τη στιγμή στο gov.gr, διατίθενται περίπου 1.200 υπηρεσίες και προγραμματίζεται η συνεχής διεύρυνση τους. Για παράδειγμα, ένα από τα επόμενα βήματα είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου, ο οποίος μεταξύ άλλων θα επιτρέπει τις γρήγορες μεταβιβάσεις, αφού στη χώρα μας η γραφειοκρατία στο κομμάτι αυτό είναι εξαντλητική.

Ένας από τα επόμενα βήματα είναι και η δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου υγείας, ο οποίος θα είναι έτοιμος σε λίγους μήνες και θα βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο τους ασθενείς όσο και τους γιατρούς τους.

Μια από τα τελευταίες υπηρεσίες που διατίθενται πλέον ψηφιακά, είναι και η έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 10 μέρες για να έχουν οι δυο πλευρές το χρονικό περιθώριο να το ξανασκεφτούν και ταυτόχρονα με την έκδοση του ενημερώνονται και όλα τα σχετικά μητρώα.

Παράλληλα, πλέον ηλεκτρονικά εκδίδονται και τα απολυτήρια Λυκείου και σύντομα θα ακολουθήσουν και οι τίτλοι σπουδών από τα Πανεπιστήμια. Ενώ ηλεκτρονικά γίνονται και οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία, με το μέτρο να πρόκειται να επεκταθεί σύντομα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τέλος, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και η πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό με όλους τους τύπους εμβολίων και οι νέοι 18-24 ετών.





Euro 2020 – Αγγλία: με ηγέτη τον Κέιν κόντρα στα “φαντάσματα του παρελθόντος”

Άλιμος: βρέθηκε σορός γυναίκας στη θάλασσα