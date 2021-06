Κόσμος

Η βασίλισσα Ελισάβετ θα συναντηθεί με το ζεύγος Μπάιντεν

Η 95χρονη Ελισάβετ θα υποδεχθεί το ζεύγος Μπάιντεν στο περίβολο του Ουίνδσορ, που φιλοξενεί τη βασιλική οικογένεια εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ θα συναντηθούν με τη βασίλισσα Ελισάβετ για τσάι στο κάστρο του Ουίνδσορ σήμερα στο τέλος της συνόδου της Ομάδας των 7 (G7) καθώς ολοκληρώνεται το βρετανικό σκέλος του πρώτου του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Η 95χρονη Ελισάβετ θα υποδεχθεί το ζεύγος Μπάιντεν στο περίβολο του Ουίνδσορ, που φιλοξενεί τη βασιλική οικογένεια εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια και όπου η ίδια έχει περάσει τον περισσότερο χρόνο της από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού.

