ΑΔΕΔΥ – Εργασιακό νομοσχέδιο: στάση εργασίας και συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων της, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η ΑΔΕΔΥ προγραμματίζει στάση εργασίας και συλλαλητήριο, την προσεχή Τετάρτη 16 Ιουνίου, ημέρα ψήφισης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου: Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, για το απεργιακό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, τη μέρα ψήφισής του, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, με παλλαϊκό συλλαλητήριο, ώρα 16:00 μαζί με το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των εργαζομένων του Δημοσίου στο συλλαλητήριο κηρύσσει Στάση Εργασίας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, σε όλο το Δημόσιο από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί!

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος, ώρα 16:00.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην Περιφέρεια.

