ΑΝΤ1: Επαίσχυντο το διαφημιστικό σποτ του Συνεδρίου Γονιμότητας

Αποσύρθηκε από χορηγός επικοινωνίας και κανένα μέλος του δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο συνέδριο.

O ANT1 απέσυρε την χορηγία επικοινωνίας στο “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές”, μετά την προβολή του διαφημιστικού σποτ, που πυροδότησε μπαράζ αντιδράσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Ο ΑΝΤ1 είχε αποδεχθεί να είναι Χορηγός Επικοινωνίας στο “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές”, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 2-4 Ιουλίου 2021, μετά από σχετική πρόταση των διοργανωτών.

Μετά την προβολή, όμως, του επαίσχυντου διαφημιστικού σποτ, ασφαλώς και ο ΑΝΤ1 δεν επιθυμεί πλέον να είναι Χορηγός Επικοινωνίας του εν λόγω Συνεδρίου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης διοργάνωσης που προσβάλλει τη γυναικεία υπόσταση. Επίσης, γι’ αυτόν τον λόγο, κανένα μέλος του ΑΝΤ1 δεν πρόκειται να συμμετέχει στο Συνέδριο.»

