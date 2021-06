Κόσμος

Εμβολιασμός - ΗΠΑ: η πρώτη απόφαση δικαστηρίου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υγειονομικών

Προσφυγή από 117 μέλη νοσοκομείου του Τέξας, που υποστηρίζουν ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι «πειραματικά και επικίνδυνα».

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή 117 μελών του προσωπικού νοσοκομείου του Τέξας εναντίον της απαίτησης της διεύθυνσής του να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιν Χιουζ χαρακτήρισε ορθή την πολιτική του Methodist Hospital του Χιούστον να απαιτεί το προσωπικό του να έχει εμβολιαστεί στην ετυμηγορία του, που εξέδωσε το Σάββατο.

Η Τζένιφερ Μπρίτζες, νοσηλεύτρια και βασική ενάγουσα στην υπόθεση, επιχειρηματολογούσε πως εάν η σύμβασή της τερματιζόταν επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί, θα έπρεπε να θεωρηθεί πως υπέστη άδικη και καταχρηστική απόλυση. Έκρινε στην προσφυγή ότι τα εμβόλια για την COVID-19 είναι πειραματικά και επικίνδυνα. Ο δικαστής απέρριψε και τα δύο επιχειρήματα.

Το νοσοκομείο Methodist «προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, να σώσει ζωές, χωρίς να μολύνει κανέναν» με τον νέο κορονοϊό, ανέφερε ο δικαστής Χιουζ στην 5σέλιδη ετυμηγορία του. «Είναι μια επιλογή που έχει κάνει για να είναι το προσωπικό του, οι ασθενείς του και οι οικογένειές τους πιο ασφαλείς».

Η κυρία Μπρίτζες «μπορεί ελεύθερα να επιλέξει να δεχθεί ή να αρνηθεί κάποιο εμβόλιο για την COVID-19· ωστόσο, εάν αρνηθεί, απλά θα χρειαστεί να βρει δουλειά κάπου αλλού».

Ο δικαστής ανέφερε ακόμη πως η νομοθεσία του Τέξας προστατεύει τους εργαζόμενους όταν απολύονται επειδή αρνούνται να διαπράξουν κάτι παράνομο, αλλά ο όρος που θέτει το νοσοκομείο στο προσωπικό του συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και τη δημόσια πολιτική.

Τρία εμβόλια έχουν λάβει άδεια επείγουσας χρήσης από τον FDA, τον ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων των ΗΠΑ, ωστόσο κανένα δεν έχει εξασφαλίσει πλήρη έγκριση μέχρι σήμερα.

Η επιτροπή ίσων ευκαιριών για την απασχόληση των ΗΠΑ επίσης έκρινε τον περασμένο μήνα ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζομένους τους να εμβολιάζονται για την COVID-19, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Δικηγόρος που εκπροσωπεί τους προσφεύγοντες είπε πως θα ασκηθεί έφεση. «Αυτή η νομική μάχη μόλις ξεκίνησε», τόνισε ο δικηγόρος, ο Τζάρεντ Γούντφιλ, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Το δικαίωμα να εργάζεσαι δεν πρέπει να εξαρτάται από το εάν συμφωνείς να γίνεις πειραματόζωο».

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο χαρακτήρισε αλλοπρόσαλλη την προσφυγή και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετυμηγορία του δικαστή. Πρόσθεσε πως 24.947 εργαζόμενοί του έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 600.000 ανθρώπους – επακριβώς 599.781 – επί συνόλου 33,42 εκατ. κρουσμάτων στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα από αυτήν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

