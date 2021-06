Αθλητικά

Στην Εντατική 14χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε στο γήπεδο

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του παιδιού.

Στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 14χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την Πέμπτη, την ώρα της προπόνησης σε γήπεδο στα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Ο νεαρός αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος. Ευτυχώς, αμέσως έσπευσε ο προπονητής του και ιατρικό τιμ που του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται από καρδιολόγο και οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο, στη διάρκεια του αγώνα Δανίας-Φινλανδίας, κατέρρευσε ο ποδοσφαιριστής Κρίστιαν Έρικσεν, “παγώνοντας” τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Χάρις στην άμεση παρέμβαση των γιατρών, σώθηκε η ζωή του.

