Euro 2020 - Έρικσεν: Ενδέχεται να πάρει εξιτήριο την Τρίτη

Ήταν πραγματικά ωραίο να τον βλέπω να χαμογελάει, δήλωσε ο Κάσπερ Σμάιχελ.

Ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας, Σιμόν Κιάερ και ο τερματοφύλακας της ομάδας, Κάσπερ Σμάιχελ επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης τον Κρίστιαν Έρικσεν και δήλωσαν απόλυτα ανακουφισμένοι απ’ τη βελτίωση της κατάστασής του, καθώς οι γιατροί ανέφεραν πως μπορεί να πάρει εξιτήριο ακόμη και την Τρίτη (15/06).

«Ήταν πραγματικά ωραίο να τον βλέπω να χαμογελάει. Ήταν μία μεγάλη εμπειρία που με βοήθησε πολύ. Γνωρίζω τη γυναίκα και τα παιδιά του, είναι τρελή όλη αυτή η κατάσταση. Είμαι υπερήφανος που έχω τον Κιάερ για αρχηγό, δεν μου εκπλήσσει αυτό που έκανε που έτρεξε αμέσως να βοηθήσει τον Κρίστιαν» τόνισε ο Σμάιχελ στα ΜΜΕ της Δανίας, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός της σκανδιναβικής ομάδας, Κάσπερ Χιούλμαντ τόνισε: «Με τον τρόπο του μας είπε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε το ματς της Πέμπτης με το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για όλα τα παιδιά, για όλη την Εθνική Ομάδα».

Έξω από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο Έρικσεν, δημιουργήθηκε ένα γκράφιτι σε τοίχο με το όνομα του Δανού άσου κι ένα μήνυμα που έγραφε «Ένας για όλους, όλοι για έναν».





