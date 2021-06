Πολιτισμός

ΕΙΠ: η Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μπολόνιας

Το Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού διοργανώνει την ελληνική συμμετοχή στην μεγαλύτερη έκθεση του είδους της, που φέτος γίνεται ψηφιακά.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ), με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αξιοποιεί την εμπειρία της περασμένης χρονιάς και δίνει δυναμικό παρόν στην ψηφιακή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μπολόνιας, τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική παγκοσμίως έκθεση παιδικού βιβλίου, η οποία πραγματοποιείται φέτος από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου 2021, αποκλειστικά στις οθόνες μας, με 25 εθνικές συμμετοχές και εκδότες από 58 χώρες.

Στο Ελληνικό Ψηφιακό Περίπτερο θα προβάλλονται τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2019 ενώ παράλληλα το ΕΙΠ συμμετέχει στο επίσημο πολιτιστικό πρόγραμμα της Έκθεσης με δύο διεθνούς ενδιαφέροντος εκδηλώσεις:

1. ΤΡΙΤΗ 15/6/2021, ΩΡΑ (ΕΛΛΑΔΑΣ): 16.30’

Οι ελληνικές υποψηφιότητες για τα διεθνή Βραβεία Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 2022: Μαρία Παπαγιάννη, για τη συγγραφή και Ίρις Σαμαρτζή, για την εικονογράφηση

Στη βιντεοσκοπημένη εκδήλωση θα παρακολουθήσουμε τη Μαρία Παπαγιάννη, (υποψήφια για τη συγγραφή) να ξεδιπλώνει τις σκέψεις της γύρω από τη συγγραφή και το βιβλίο, τις πηγές έμπνευσης, τις λέξεις, τις εικόνες, τις εμπειρίες που γίνονται ιστορίες και συνομιλούν με τα παιδιά. Ενώ η Ίρις Σαμαρτζή μας βάζει μέσα στο εργαστήριο της και μας δείχνει πώς μεταμορφώνει απλά ανακυκλώσιμα υλικά σε εικόνες που διηγούνται ιστορίες μέσα από τα βιβλία της.

Τις δύο υποψήφιες συστήνουν στο διεθνές κοινό ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Νίκος Α. Κούκης και η Πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος της ΙΒΒΥ κα Βασιλική Νίκα. Ταυτόχρονα, η λογοτεχνική πράκτορας Κατερίνα Φράγκου μιλάει για την ανοδική διεθνή πορεία του ελληνικού παιδικού βιβλίου, τις δυνατότητες και τις προοπτικές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, και τη σημαντική συμβολή των εκδόσεων Πατάκη (για το βίντεο της Μαρίας Παπαγιάννη) και της Ίριδας Σαμαρτζή (για το δικό της βίντεο).

2. ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021, ΩΡΑ (ΕΛΛΑΔΑΣ): 16.30’

«Εικονογράφοι από την Ελλάδα»

Στη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του έργου Ελλήνων εικονογράφων ξεφυλλίζουμε και ανακαλύπτουμε την εμπνευσμένη δουλειά 80 δημιουργών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για συμμετοχή στο λεύκωμα “Illustrators from Greece”.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο επίσημο πολιτιστικό πρόγραμμα της έκθεσης βιβλίου Μπολόνιας και θα μεταδοθούν ψηφιακά μέσα από την σελίδα (απαραίτητη η εγγραφή):

www.bolognachildrensbookfair.com/en/events/exhibitors-events-programme/10953.html

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν μέσα από τα ψηφιακά κανάλια του ΕΙΠ:

www.hfc.gr

www.facebook.com/HellenicFoundationforCulture

www.youtube.com/channel/UCNhrBcXqwk4gKpNt7guX1qQ/videos

Σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μπολόνιας

Η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου Μπολόνιας, αποκλειστικά επαγγελματική, αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά δικαιωμάτων παιδικού βιβλίου στον κόσμο. Διεξάγεται φέτος για δεύτερη φορά ψηφιακά, αφού παρά την αλλαγή ημερομηνίας Η σταθερή τα τελευταία χρόνια ελληνική παρουσία με το Εθνικό Περίπτερο και η ενεργή συμμετοχή σε επαγγελματικές ημερίδες, δράσεις και ενημερώσεις μέσω , μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού δικτύου ALDUS, μέλος της οποίας είναι η Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, διευρύνουν χρόνο με το χρόνο τη δυναμική και τις δυνατότητες εξαγωγής του ελληνικού βιβλίου στις διεθνείς αγορές. Επισημαίνεται ότι οι δύο υποψήφιες προτάθηκαν για δεύτερη φορά από το Ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, καθώς η πρώτη υποψηφιότητα για το 2020 «αποδυναμώθηκε» λόγω της συνθήκης της πανδημίας.

Σύντομο βιογραφικό Μαρίας Παπαγιάννη

Γεννήθηκε το 1964 στη Λάρισα. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Ελληνική Φιλολογία, ακολούθησε η κάθοδος στην πρωτεύουσα όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και περιοδικά. Ζει ακόμα στην Αθήνα, αλλά την εγκαταλείπει περιστασιακά για άλλα αγαπημένα μέρη. Διακρίσεις και βραβεία έλαβε αρκετά, όπως αυτά του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το “Ως δια μαγείας” και το “Παπούτσια με φτερά” και ο έπαινος για το “Πιάστε τους”. Είναι υποψήφια της Ελλάδας για το Παγκόσμιο Βραβείο Λογοτεχνίας για παιδιά και νέους Hans Christian Andersen Award 2020, ενώ μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη μια εξαίρετη επαναπροσέγγιση και αφήγηση του εμβληματικού Νιλς Χόλγκερσον της Σέλμα Λάγκερλεφ.

Σύντομο βιογραφικό Ίριδας Σαμαρτζή

Η Ίρις Σαμαρτζή είναι εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Η δουλειά της έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό: ΙX Santiago de Compostela Award for picture books για το βιβλίο Una Ultima Carta (2016), Κρατικό Βραβείο παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου για τα βιβλία Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο (2016) και Οι καλοί κι οι κακοί πειρατές (2012), καθώς και βραβείο από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού βιβλίου για τα βιβλία Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι… (2017), Το παλιόπαιδο (2015) κ.ά. Παράλληλα διδάσκει εικαστικά σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

Τα βραβεία Χανς Κρίστιαν Άντερσεν απονέμονται ανά διετία από το ΙΒΒΥ (International Board on Books for Young People) σε ένα συγγραφέα και έναν εικονογράφο των οποίων το συνολικό έργο αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην Παιδική Λογοτεχνία. Το βραβείο Άντερσεν, ένα χρυσό μετάλλιο, είναι η ανώτερη διεθνής αναγνώριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων για αυτό και λέγεται το «μικρό Νόμπελ».

