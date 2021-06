Ο καιρός από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Κοινωνία

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγου του ΑΝΤ1. Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.



Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται για σήμερα μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Σε αναλυτική πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, τόνισε στο "Καλημέρα Ελλάδα", ότι από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού

Για αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι καλός με λίγες βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, ο καιρός θα είναι καλός με λίγες βροχές στα βόρεια της χώρας.

