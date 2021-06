Κοινωνία

Τροχαία: Συλλήψεις για ηχορύπανση στην Αττική

Συλλήψεις οδηγών και βεβαίωση δεκάδων παραβάσεων σε ειδική επιχείρηση της Τροχαίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σε 8 συλλήψεις οδηγών και στη βεβαίωση 23 παραβάσεων προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε, από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 11 Ιουνίου έως τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου 12 Ιουνίου, στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Πετρούπολης, Αγίας Βαρβάρας, Αττικού Αλσους, καθώς και στην πλατεία Λυκαβηττού, για την αντιμετώπιση του φαινομένου πρόκλησης υπερβολικών θορύβων από οχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τους 8 οδηγούς που συνελήφθησαν για διατάραξη κοινής ησυχίας, οι 4 στερούνταν άδειας οδήγησης, ενώ οι 23 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για τους εξής λόγους:

Οκτώ για παρενόχληση λόγω πρόκλησης θορύβου από τη χρήση ηχητικού συστήματος, 4 για στέρηση άδειας οδήγησης, 2 για παρενόχληση λόγω πρόκλησης θορύβου από αναποτελεσματικό σιγαστήρα, μία για περιορισμό ορατότητας οδηγού, λόγω εγκατεστημένου ηχητικού συστήματος, μία για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 5 για φιμέ τζάμια και 2 για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 4 άδειες οδήγησης, 3 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 3 ζεύγη πινακίδων, ενώ ακινητοποιήθηκαν 4 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

