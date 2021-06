Euro 2020: Ακτιβιστής της Greenpeace προσγειώθηκε… άτσαλα στο γήπεδο (βίντεο)

Ο οικολόγος ακτιβιστής έκανε θεαματική είσοδο στο γήπεδο, πριν από την έναρξη του αγώνα Γαλλίας-Γερμανίας, αλλά η προσγείωση ήταν... για κλάματα.

Ένας ακτιβιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace προσγειώθηκε άτσαλα με ανεμόπτερο στον αγωνιστικό χώρο της “Allianz Arena”, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στο ανεμόπτερο ήταν δεμένο ένα πανό, που έγραφε «διώξτε μακριά το πετρέλαιο» με το σήμα της οργάνωσης, όμως ο χειριστής του χτύπησε πρώτα σε ένα καλώδιο (στο οποίο ήταν δεμένη μία από τις κάμερες της μετάδοσης) πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και προσγειώθηκε πολύ άσχημα στο γήπεδο, χωρίς ωστόσο, να τραυματιστεί.

Κατά την προσγείωσή του, τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο κοντά στον γαλλικό πάγκο, το οποίο μεταφέρθηκε το ιατρείο του γηπέδου, ενώ ο ακτιβιστής συνελήφθη από την Αστυνομία.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stephan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6