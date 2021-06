Κοινωνία

Τροχαίο στη Βεϊκου: Ταξί “καρφώθηκε” σε μπάρες

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και "καρφώθηκε" στις διαχωριστικές μπάρες. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο ρεύμα προς Μαρούσι στη συμβολή με την οδο Μ. Αντύπα και τη Σπύρου Λούη.

Ταξί χωρίς πελάτες "καρφώθηκε" στις διαχωριστικές μπάρες. Ο τραυματίας οδηγός μόλις παρελήφθη απο το ΕΚΑΒ, ευτυχως έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Τα αίτια που τον έκαναν να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να καρφωθεί στις μπάρες παραμένουν αδιευκρίνιστα.

