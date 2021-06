Πολιτική

Βουλή - Εργασιακό Νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

Μετά από μία θυελλώδη συνεδρίαση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Με τις 158 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε, επί της αρχής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε επίσης τον σκληρό πυρήνα των διατάξεων για τα εργασιακά.

Αρκετές διατάξεις, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Οδηγιών και των Συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, έλαβαν θετική ψήφο από την αντιπολίτευση, με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει καταψηφίσει την αρχή, τα άρθρα και το σύνολο του νομοσχεδίου.

«Ο νόμος πλέον, για την προστασία της εργασίας είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ακολουθούμε ευρωπαϊκή πολιτική στα εργασιακά ζητήματα. Είναι ένας νόμος που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δύναμη στην οικονομία», είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ονομαστικής ψηφοφορίας.

«Η ονομαστική ψηφοφορία την οποία ζητήσαμε, οδήγησε στα αποκαλυπτήρια της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα μισά άρθρα αυτού του “τρισκατάρατου” νομοσχεδίου, όπως περίπου, το χαρακτήριζε. Ταυτοχρόνως, μέσα σε μια πρωτοφανή πολιτική τρικυμία, καταψήφισε το άρθρο για το 8ωρο. Επαναλαμβάνω, καταψήφισε το άρθρο που κατοχυρώνει το 8ωρο ενώ παράλληλα, ψήφισε “παρών”, στις ρυθμίσεις για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων στα delivery και ψήφισε “παρών” στην Οδηγία, την οποία ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσυπογράψει. Δηλαδή, την Κοινοτική Οδηγία 1158, σε σχέση με τις ευέλικτες ρυθμίσεις του ωραρίου για συμφιλίωση προσωπικής με την επαγγελματική ζωή», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Περιμένουμε εξηγήσεις γι’ αυτό το ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας και γι’ αυτήν την πρωτοφανή πολιτική τρικυμία».

Είχε προηγηθεί μία θυελλώδης συνεδρίαση στην Ολομέλεια, κατά την οποία οι πολιτικοί αρχηγοί ανέβασαν το “θερμόμετρο” στο… κόκκινο.

«Με το εργασιακό νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνάμεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις δυνάμεις της συντήρησης» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό, αλλά και «χρέος προς τη νέα γενιά για καλύτερες δουλειές».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι «βαφτίζει αναγέννηση τον μεσαίωνα» και ότι «συκοφαντεί όσους αντιδρούν και αντιστέκονται».

Οι νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά είναι μια πολύ καλά μελετημένη παρέμβαση, αδίστακτη και στοχευμένη, κατήγγειλε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

«Δημιουργείτε τη νέα γενιά των νεόπτωχων που δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα», υποστήριξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Θα σας πολεμήσουμε σε κάθε γωνιά τη χώρας», διεμήνυσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Χωρίς έκτροπα ολοκληρώθηκε, λίγο πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο συμμετείχαν εργατικές ομοσπονδίες, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, εργατικά σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων.

