Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος για εμβόλιο AstraZeneca: η Επιτροπή μπέρδεψε τον κόσμο (βίντεο)

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη νέα οδηγία για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Για την αλλαγή της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφορικά με το σκεύασμα της AstraZeneca μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

Όπως είπε, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", η Επιτροπή μπέρδεψε τον κόσμο, ενώ σημείωσε ότι δεν αρκούν τα στατιστικά στοιχεία για να πάρουμε αποφάσεις. “Θα έπρεπε η Επιτροπή να κατευθύνει τον κάθε πολίτη στο εμβόλιο που του ταιριάζει, αναλόγως της ηλικίας, του φύλου κτλ” πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί ένας πολίτης, που εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση του σκευάσματος της AstraZeneca, να κάνει τη δεύτερη δόση άλλου σκευάσματος, ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος απάντησε ότι επιστημονικά μπορεί να γίνει, καθώς δεν προκύπτει κάτι δυσάρεστο.

“Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος, σύμφωνα με την εμπειρία και την όποια γνώση υπάρχει. Δεν αντενδείκνυται αλλά καλό είναι να κάνει το ίδιο” είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι όποιος δεν είχε συμπτώματα μετά την πρώτη δόση, καλό θα είναι να κάνει και τη δεύτερη.

