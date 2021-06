Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Εμβολιασμός με AstraZeneca άνω των 60 ετών πλέον (βίντεο)

Νέα σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τι είπε για όσους έχουν έχουν κάνει ήδη την 1η δόση του συγκεκριμένου εμβολίου.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών άλλαξε τη σύστασή της αναφορικά με το σκεύασμα της AstraZeneca, συστήνοντας πλέον τη χορήγησή του στους άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε η Μαρία Θεοδωρίδου. Η σύσταση αφορά όσους κάνουν την 1η δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.

Επεσήμανε πως παραμένει η σύσταση για τη δεύτερη δόση, στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, δεδομένου ότι ο κίνδυνος για παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιος στη δεύτερη δόση. Η σύσταση αυτή μπορεί να αλλάξει και να προτιμηθεί ένα άλλο εμβόλιο μόνο σε περιπτώσεις εμφάνισης συμπτωμάτων θρομβώσεων σε άτομα που έχουν κάνει την πρώτη δόση.

Η κ. Θεοδωρίδου εξήγησε πως είναι καθοριστική η συμβολή του εμβολιασμού στην σταθερά πτωτική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ευοίωνη.

