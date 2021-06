Κοινωνία

Έγκλημα στην Κατερίνη: τι ομολόγησε ο δράστης

Στα χέρια της Αστυνομίας ένας 58χρονος για το στυγερό έγκλημα στην Κατερίνη, με θύμα 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα.

Ένας άνδρας συνελήφθη ως δράστης του στυγερού εγκλήματος που αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη, με θύμα 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα πίσω από τα κοιμητήρια στον οικισμό Καλλιθέα.

Πρόκειται για έναν 58χρονο που μένει στην ίδια περιοχή με το θύμα και σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας πως είχε πολλές διαφορές με το θύμα λόγω χρημάτων και ναρκωτικών. Ομολόγησε μάλιστα πως έκαψε το άψυχο σώμα του, προκειμένου να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία του και οι έρευνες φτάσουν σε αυτόν.

Τον 45χρονο κομμωτή, που έφερε τραύμα στο κεφάλι απο κηνυγετικο όπλο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, αναζητούσαν οι οικείοι του από τη Δευτέρα όταν εντοπίστηκε από περαστικούς η απανθρακωμένη σορός του η οποία και ταυτοποιήθηκε.

Συντετριμμένος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας του 40χρονου κομμωτή. «Εύχομαι οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και να τιμωρηθεί ο δράστης», δήλωσε χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπο αυτό που έκανε στον γιο του». Αναφερόμενος στον φερόμενο ως δράστη, είπε ότι μια φορά τον είχε δει πριν χρόνια και ότι δημιουργούσε προβλήματα στο χωριό.